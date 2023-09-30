الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجومين الإرهابيين في باكستان- (صور)

نيويورك: أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في باكستان يوم أمس الجمعة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ندين بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في باكستان، واللذين أسفرا عن مقتل أكثر من 50 شخصا. يجب محاسبة المسؤولين”.

وقال المتحدث إن حقيقة أن جرائم القتل وقعت خلال احتفال ديني يجعلها أكثر بشاعة. إنه أمر أكثر فظاعة أن يتم استهداف أشخاص أثناء احتفالهم بعيد ديني سلمي.

وكان انفجار قد استهدف تجمعا دينيا للاحتفال بالمولد النبوي في مقاطعة ماستونج بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 50 آخرين. حسبما قالت الشرطة الباكستانية ومسؤولون صحيون.

وفي هجوم منفصل الجمعة، قتل خمسة أشخاص وأصيب 10 في تفجير انتحاري داحل مسجد في إقليم خيبر باختنخوا شمال غرب باكستان.

(د ب أ)