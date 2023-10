الأمين العام للأمم المتحدة “يشعر بقلق بالغ” إزاء تصاعد حدة النزاع بين إسرائيل وحماس- (تدوينة)

الامم المتحدة (الولايات المتحدة): أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء عن “قلقه البالغ” إزاء “تصاعد حدة النزاع” بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، محذرا من خطر “تصعيد خطر خارج غزة”.

وقال غوتيريش في بيان “أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد حدة النزاع بين إسرائيل وحماس وجماعات مسلحة فلسطينية أخرى في غزة. وهذا يشمل توسيع العمليات البرية للقوات الإسرائيلية التي يرافقها غارات جوية كثيفة، بالإضافة إلى استمرار إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل”.

I am deeply alarmed by the intensification of the conflict between Israel and Hamas and other Palestinian armed groups in Gaza.

With too many Israeli and Palestinian lives already lost, this escalation only increases the immense suffering of civilians.

— António Guterres (@antonioguterres) October 31, 2023