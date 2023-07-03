سياسة | دولي

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء التطورات الجارية في جنين 

منذ ساعة واحدة

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نيويورك:  أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،الإثنين، عن قلقه إزاء التطورات الجارية في مخيم جنين بالضفة الغربية في فلسطين.

وقال متحدث باسم غوتيريش، في بيان عبر موقع الأمم المتحدة “الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التطورات في جنين، ويؤكد أن جميع العمليات العسكرية يجب أن تتم في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني”.

واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب أكثر من 80 آخرين وصفت حالة 17 منهم بأنها خطيرة اليوم في عدوان إسرائيلي مستمر لجيش الاحتلال في مخيم جنين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

(وكالات)

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