الأمين العام للناتو: لا بدّ من الاستعداد لتلقي أخبار سيئة من أوكرانيا.. وكييف في وضع حرج

برلين: قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبرغ، في مقابلة مع قناة “آيه آر دي” التلفزيونية الألمانية، أمس السبت، إنه يتعيّن على الحلف أن يكون مستعداً لتلقي أخبار سيئة من أوكرانيا.
وقال ستولتنبرغ، رداً على سؤال عمّا إذا كان يخشى أن يزداد الوضع في أوكرانيا سوءاً في المستقبل: “يتعين علينا أيضاً أن نكون مستعدين لتلقي أخبار سيئة”. بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.
وأضاف ستولتنبرغ: “الحروب تتطور على مراحل. ولكن علينا أن ندعم أوكرانيا في الأوقات الجيدة والسيئة على حد سواء”.
وقال ستولتنبرغ إنه من الضروري تعزيز إنتاج الذخيرة، معترفاً بأن دول الناتو لم تتمكن من تلبية الطلب المتزايد عليها.
وأضاف ستولتنبرغ أن أوكرانيا الآن في “وضع حرج”، لكنه رفض أن يوصي بما يجب أن تفعله كييف.
وقال ستولتنبرغ: “سأترك الأمر للأوكرانيين والقادة العسكريين لاتخاذ هذه القرارات العملياتية الصعبة”.
وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أنه من المهم عدم السماح بارتفاع أسعار الذخيرة الآن مع ارتفاع الطلب.
وقال ستولتنبرغ إنه لم تحدث تطورات مهمة في ساحة المعركة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأضاف ستولتنبرغ أن “الحروب بطبيعتها لا يمكن التنبؤ بها، لكننا نعلم أنه كلما زاد دعمنا لأوكرانيا، كلما انتهت الحرب بشكل أسرع”.
(د ب أ)
اللهم اسمعهم الاخبار السيئة على كل الناتو قريب وليس بعيد
هههه انتصر عليكم الدب الروسي بوتن يا معشر اللئام المنافقين وتعسا لأوروبا العنصرية البغيضة المقيتة المتغطرسة، القارة العجوز التي عليها الأحزان لا تجوز 🇵🇸🤕✌️🔥🚀🚀🚀🚀🚀🚀
يعني بس محراك شر بكل مكان بتورطوا الدول وبتنسلوا مثل الشعرة من العجين. دمرتوا الدنيا الله ينتقم من كل ظالم
بعد موقف زيلينسكي من الاعتداء الصهيوني على غزة العزةفلتذهب اوكرانيا كلها إلى الجحيم معها الناتو
رغم الخسائر التي تتكبدها روسيا ، وكيف ما كانت نهاية الحرب فأن روسيا حتما ستخرج منها بجيش قوي وباسلحة متطورة ، وفي اعتقادي أن الجيوش لا تكون قوية الا اذا خاضت حروبا طويلة ، والأسلحة تظهر عيوبها عند استعمالها وبالتالي تطويرها وهذا على ما اعتقد هو هدف بوتين الذي يشعر أن وجود روسيا رهين بجيش قوي واسلحة متقدمة بعد أن حاضرها الغرب من كل جهة
كل الأسلحة الحديثة الفتاكة والتكنلوجيا المتقدمة والاعداد الهائلة من الجيوش المدربة لا تعادل قوة فرد مقاتل مؤمن بالله وعدالة القضية….ولنا امثلة كثيرة في العالم تاريخا وحاضرا منذ أيام الرسول إلى يومنا هذا….