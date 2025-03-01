الأمين العام للناتو يدعو زيلينسكي “لاصلاح علاقته مع ترامب”

لندن: صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحاجة إلى “إيجاد طريقة” لإصلاح علاقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي مقابلة مع قناة “بي بي سي” البريطانية، السبت، كشف روته، أنه أجرى مكالمتين هاتفيتين مع زيلينسكي، بعد المشادة التي حدثت بينه وبين ترامب في البيت الأبيض.

كما أشار إلى أنه تحدث أيضا مع ترامب عبر الهاتف، لكنه أوضح أنه ليس مخولًا بالكشف عن تفاصيل المحادثات، غير أنه نقل لزيلينسكي أنه “يجب احترام ما فعله ترامب من أجل أوكرانيا حتى الآن”.

ووصف روته، الخلاف الذي وقع الجمعة، بين ترامب وزيلينسكي بأنه “مؤسف”، مشددًا على ضرورة إصلاح العلاقة بينهما.

وقال: “من المهم أن يجد زيلينسكي طريقة لإعادة بناء علاقاته مع الرئيس الأمريكي وفريق القيادة الأمريكي رفيع المستوى”.

وأضاف الأمين العام للناتو، أنه ناقش هذا الموضوع خلال مكالمتين هاتفيتين مع زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وتابع: “تحدثت مع زيلينسكي مرتين عبر الهاتف وقلت له: يجب أن نتحرك معًا، كأمريكا وأوكرانيا وأوروبا، لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا”.

كما أشار روته، إلى أن ترامب، خلال ولايته الأولى بين 2017 و2020، وافق على بيع نظام صواريخ جافلين المضادة للدبابات، ما مكن أوكرانيا من الرد على روسيا.

ومساء الجمعة، شهد لقاء ترامب وزيلينسكي، في البيت الأبيض، أجواءً متوترة، حيث دخل الزعيمان في نقاش حاد أمام الكاميرات.

وبعد الجدل، تم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك، وغادر زيلينسكي، البيت الأبيض، دون التوقيع على اتفاق بشأن العناصر الأرضية النادرة.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

(الأناضول)