«الأنا الأعلى» الصهيوني سيّدا في البيت الغربي

من حسن طالع المذيعة الشابة كليمنتين بافلوتسكي أن اللوبي الصهيوني في فرنسا لم ينتبه إلى ساعة الحوار التلفزي التي سألت أثناءها رئيس الوزراء السابق دومينيك دوفيلبان: “كيف تطالب الإدارة الأمريكية حكومة نتنياهو بوقف إطلاق النار بينما تستمر في إمدادها بالمال والعتاد، بل وتعلن أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة تقديم مساعدة جديدة لإسرائيل بأكثر من ثمانية مليارات دولار؟ أليس هذا محض نفاق أمريكي؟”. سؤال عادي بريء، ولكن سطوة “الأنا الأعلى” الصهيوني على الوعي الغربي، سيّدا قيّما عليه في عقر بيته، توجب نعته بأنه سؤال استثنائي جريء. ذلك أن صهاينة فرنسا، بأصواتهم المتراوحة بين الصاعق والناعق والبكّاء والشكّاء، لو انتبهوا إلى المذيعة لأوقعوها في المحنة التي أوقعوا فيها زميلها محمد قاسي، على نحو ما روينا هنا قبل شهور.
القيامة قامت على الرئيس ماكرون عندما قال: أرى أن الأولوية هي العودة إلى الحل السياسي ووقف إمدادات الأسلحة التي تستخدم لخوض الحرب على غزة
والدليل على “خطورة” هذا السؤال المنطقي الذي لا يستدعي، لبداهته، لحظةَ من تفكير، أن القيامة قامت على الرئيس ماكرون عندما قال بعد ذلك بأيام: “أرى أن الأولوية هي العودة إلى الحل السياسي ووقف إمدادات الأسلحة التي تستخدم لخوض الحرب على غزة”. وقد اضطر للشرح في قمة الفرانكوفونية أنه “لا يمكن المطالبة بوقف إطلاق النار مع الاستمرار في إمداد أسلحة الحرب”. وهذه، كما ترى، لغة دبلوماسية مهذبة. فهو لم يستخدم كلمة نفاق، ولا حتى تناقض، وإنما حاجج بأن المسألة “مسألة تماسك”، قاصدا بالطبع التماسك المنطقي الذي هو نقيض التهافت والتناقض.
ولكنّ من علامات سيادة الأنا الأعلى الصهيوني على البيت الإعلامي الفرنسي أن جميع الضيوف، بل وجميع المذيعين!، قد أجمعوا في كل البرامج الإذاعية والتلفزية الكثيرة التي تابعتها أن ماكرون مذنب: كيف يقول هذا وإسرائيل المسكينة تحارب على ثلاث جبهات؟ كيف يقول هذا وقد انطبع في طبائع الأشياء، قبل البيغ بانغ، أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس ضد الأعداء الكُثر الذين يريدون محوها من الوجود لا لسبب إلا حسدا وحقدا من عند أنفسهم؟ أما أمْيَلُ الضيوف والمذيعين إلى الرأفة فقد حكموا بأن التوقيت خطأ، إذ ما كان لماكرون أن يقول ما قال عشية ذكرى “بوغروم” 7 أكتوبر. ولم يكن يُسمع طيلة أيام في جوقة قطيع الطاعة هذه من صوت نشاز إلا ما صدر عن ضيفين إسرائيليين من أصول فرنسية، مما يؤكد حقيقة أن الإعلام الغربي أجبن من الإعلام الإسرائيلي وأكثر ملكية من الملك! قال أحدهما: إن ماكرون من أصدق أصدقاء إسرائيل، وقد تزايدت المبادلات التجارية والتكنولوجية بين فرنسا وإسرائيل في عهده بثلاثين في المائة، وما قاله بشأن وقف إطلاق النار منطقي جدا بحيث إني أستنكر استنكاركم!
إلا أن كل هذا كوم، وآخر شطحات الدجال برنار هنري-ليفي كوم آخر. أقضّ مضجعَه ما ثبت عليه دوفيلبان، طيلة عام كامل، من مطالبة بوقف الإبادة والتدمير في غزة وإحقاق كامل الحق الفلسطيني ومن تذكير بضلالات نتنياهو وحلفائه من غلاة الاستعلائية العنصرية اليهودية، فقرر أن يبيض بيضة ذهبية.. من السخافة الصبيانية، حيث زعم على قناة “ال سي إي” أن عند دوفيلبان والسياسي اليساري جان-لوك ميلنشون وأمثالهما “كراهية تنبعث من أعماقهم”. سأله المذيع: كراهية من؟ قال: “كراهية إسرائيل وما تعنيه، أي اليهود. أي نعم، كراهية وحنق وزبد ينقذف من أفواههم (..) لقد صار هؤلاء على شفا الشكل المعاصر من العداء للسامية، حيث لم يعد من الممكن القول إن اليهود قتلوا المسيح أو إنهم يمثلون عرقا منعزلا، وإنما صار يقال إنهم كريهون لأنهم حلفاء دولة نازية وإباديّة هي إسرائيل”.
طلب دوفيلبان من القناة حق الرد. كان كعادته كيّسا متزنا، مع تلك الحيوية المحبّبة في الأسلوب وذلك الشغف الأصيل في الحِجاج. فقال إن الافتراء والكذب ينسفان أساس النقاش الديمقراطي، وإن على ليفي، باعتباره شخصية شهيرة، أن يلتزم ضبط النفس، فقد عرّف ألبير كامو الإنسان بأنه من يستطيع كبح جماحه، وإن النقاش لا يتعلق بمسألة يهودية أو إسرائيلية، وإنما الفيصل بيني وبين ليفي هو مسألة الحرب والسلام. فأنا أناهض منذ أكثر من 25 عاما الحروب التي ناصرها هو في أفغانستان والعراق وليبيا والساحل الخ. وما هي العواقب؟ وهنا أخاطب ليفي المثقف: انظر خلفك، فليس ثمة إلا الخراب والقتلى والأشلاء. ثم ختم قائلا: إنهم يريدون النصر لإسرائيل، ولكن لأي غاية؟ فالحل السياسي ليس مبتغاهم، أما العدالة فهي غائبة تماما عن تصوراتهم.
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حقيقة لا أفهم، لماذا لا تستخدم أدوات (ثقافة الأنا)، خاصتك، بدل أدوات (ثقافة الآخر)، في الوصول إلى (ثقافة النحن) كأسرة إنسانية، خصوصاً وأن خلاصة (الحكمة الإنسانية) في موضوع تكوين الأسرة أو الإنتاج لتوفير حاجة الحياة، واحد؟!
يا المهاجر السوري (محمد سامي الكيال)، تعليقاً أو ردة فعل على ما تم (تدوينه) في جريدة القدس العربي تحت عنوان (عقل وعدالة: هل يمكن لليسار أن يكون محافظاً ثقافياً؟) https://www.alquds.co.uk/?p=3409163
هناك إشكالية (ظلم) في نظام الأمم المتحدة، داخل بيروقراطية مجلس الأمن وبقية مؤسسات الأمم المتحدة بعد عام 1945، التي أدارت وحوكمت النظام المالي/التجاري، لترشيد/إقتصاد تكاليف إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، التي تسببت بها ثقافة الأنا (الألمانية) بالذات،
وبعيداً عن طريقة صياغة عنوان (وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق: دوامة الهجوم والهجوم المضاد مع إيران ستستنزف قوة ردع تل أبيب) https://www.alquds.co.uk/?p=3409917
أو طريقة صياغة العنوان (جنرال إسرائيلي بارز: أخطر تداعيات “طوفان الأقصى” فقدان الثقة بالجيش) https://www.alquds.co.uk/?p=3409493
ما ورد في الروابط من تفاصيل👆 هل هي (خطة عمل)، أم (تشخيص حالة)، بمصداقية من خبير عسكري؟!🤭🤣🫣
لأن من وجهة نظري مذيعة BBC أخطأت، في طريقة فهم معنى (عولمة الإقتصاد)، لتقليل تكاليف الإنتاج، من أي مغامرة/مقامرة في أي مضمار، يعمل على زيادة الإيرادات،
لأن يا د زياد تصميم كل نموذج من نماذج دول مجلس التعاون كان منافس إلى تصميم (لاس فيغاس) التي كانت منافس إلى نموذج (كوبا) قبل اعتماد أسلوب إدارة وحوكمة (كاسترو)، كمنافس إلى أسلوب إدارة وحوكمة (أمريكا) في الإقتصاد، من الأساس.🤣🫣🤭
وأضيف ورطة حاملي أوراق دولة (الكيان الصهيوني) في التعريف أو الهوية في نظام الأمم المتحدة بعد 1945 مثل (جواد بولس وأحمد الطيبي)، مع استفزاز غباء أسئلة (طوني خليفة)، التي ليس فيها أي درجة من الفهم أو الوعي سوى (الإحراج)، للصعود والشهرة، بحجة (عدم) الخجل أو الحياء حتى بعد طوفان الأقصى يوم 7/10/2023 ولا حول ولا قوة إلّا بالله 👇
https://youtu.be/wIuaihB6HHI?si=kBcvt3jnzoSLndKG
ولذلك على الأقل من وجهة نظري كان عنوان (يا ساكني الزنازين اتحدوا!) https://www.alquds.co.uk/?p=3409652
أساس (الظلم)، في نظام الأمم المتحدة، هو حرية تأميم/سرقة بالقانون، ويجب إيجاد (حل)، إلى ذلك، والحمدلله لدينا (الأرشيف العثماني)، فقط نحتاج إلى تقنية Saleh Halal AI في (ترجمة/أتمتة) حتى يستطيع أي محامي مثل (جواد بولس) عن بُعد OnLine من خلال (الآلة/الروبوت) الاستناد عليه، من أجل استرجاع أي حق،
تم التعدي عليه من خلال إقامة كيبوتسات الإنتاج (الصهيونية/الشيوعية) حتى قبل تقسيم الدولة العثمانية (ظلماً) وعدواناً، إن شاء الله.😉🤨
🤑🙊🙉🙈✒️🇺🇳📟📓
شكراً أخي مالك التريكي. الفاشيون ليس لديهم من تصور إلا أن ينتصروا! هكذا حسب تصوراتهم وهم ليسوا الوحيدين في هذا الشأن. أما من ناحية برنارد ليفي المثقف! فيحرني أمر اليشر فعلاً! فنكلشتاين كاره لتفسه ومعادي للسامية، بينما أبواق الفاشية هم الأسياد والأنا الأعلى!
دوفلبيان عظيم، وليفي عنصري مقيت.
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