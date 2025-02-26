الأنباء المزعجة تنهال على الركراكي قبل معسكر مارس!

لندن- “القدس العربي”:

استقبل المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي، دفعة من الأنباء التي تندرج تحت مسمى “مزعجة”، بتعرض بعض الركائز الأساسية للإصابة قبل الاستقرار على القائمة النهائية، التي سيعتمد عليها المدرب في معسكر مارس/ آذار المقبل، حيث سيستأنف منتخب أسود أطلس مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم أمريكا الشمالية 2026.

وبدأت هذه الأزمة، بعد البيان الصادم الذي أعلنه نادي كريستال بالاس الإنكليزي أواخر الشهر الماضي، بتأكيد غياب المدافع العشريني شادي رياض، عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري، وربما لبداية الموسم الجديد، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي، وانفجرت في الأيام القليلة الماضية، بعد تعرض قائد الدفاع رومان سايس، لانتكاسة سيئة تم تشخصيها على أنها تمزق في أربطة الكاحل، وعلى إثرها تقلصت فرصه في اللحاق بمباراتي تصفيات المونديال ضد النيجير وتنزانيا.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، انضم الظهير الجوكر نصير مزراوي، لقائمة المدافعين المصابين، بعد انسحابه من مباراة فريقه مانشستر يونايتد الأخيرة ضد إيفرتون، التي جرت على ملعب الأخير “غوديسون بارك”، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين للكل لحساب الجولة الـ26 للدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك بداعي الإصابة التي ألمت به على مستوى الركبة، وسط عاصفة من التقارير والأنباء التي تتوقع غيابه لمدة لن تقل بأي حال من الأحوال عن أسبوعين، الأمر الذي يقلل من حظوظه في الحصول على استدعاء في معسكر الشهر المقبل.

أما الخبر السار الذي تلقاه المدرب الأربعيني في الساعات القليلة الماضية، فجاء من إسبانيا، وتحديدا من المدير الفني لفريق ريال سوسييداد إيمانويل ألغاوسيل، الذي فاجأ الجميع بإدراج اسم أسد أطلس نايف أكرد، إلى القائمة التي ستقارع ريال مدريد في سهرة اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد استجابته السريعة للعلاج من إصابته العضلية التي ألمت به أثناء مشاركته أمام ليغانيس، في مباراة الجولة الـ26 للدوري الإسباني، ليتنفس الركراكي الصعداء بعودة أبرز ركائزه الأساسية على مستوى خط الدفاع، في الوقت الذي يواجه فيه المنتخب خطر فقدان جُل المدافعين الأساسيين في تجمع مارس/ آذار.

وتحسبا لأسوأ الظروف السيناريوهات المحتملة حتى وقت إعلان القائمة النهائية في الثالث عشر من الشهر المقبل، نقلت العديد من الصحف والمواقع الرياضية المحلية عن مصدر من داخل الجهاز الفني، رفض كالعادة الإفصاح عن هويته، أن المدرب لن يبكي على اللبن المسكوب، حال تأكد غياب المدافعين المصابين في الوقت الحالي، وذلك لما لديه من بدائل على مسافة قريبة من الأساسيين، أبرزهم صمام أمان نادي ألافيس الإسباني عبد الكبير عبقار، وجوهرة لوغانو السويسري أيمن الوافي، ونجم شارلوروا البلجيكي مهدي بوكامير، والمخضرم جواد الياميق، مدافع الوحدة السعودي، وأسماء أخرى يراقبها الركراكي عن كثب في هذه الأثناء.