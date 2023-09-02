الأندية الإنكليزية تتجاوز حاجز الملياري إسترليني في سوق الانتقالات للمرة الأولى

لندن: مع ختام فترة الانتقالات الحافلة بالنشاط من أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الصيف، كشف إجمالي حجم إنفاق هذه الأندية في سوق انتقالات اللاعبين عن “وتيرة نمو هائلة، لا تصدق” في ثروة هذا الدوري.

وأشارت شركة “ديلويت” الشهيرة للخدمات المهنية والمالية إلى أن إجمالي حجم إنفاق أندية الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات هذا الصيف بلغ 36ر2 مليار استرليني (97ر2 مليار دولار).

واجتاز إجمالي الإنفاق حاجز الملياري جنيه استرليني للمرة الأولى في تاريخ سوق انتقالات أندية الدوير الإنجليزي، وذلك قبل الصفقات التي أبرمت أمس الجمعة، ومنها انتقال ماتيوس نونيز من وولفرهامبتون إلى مانشستر سيتي مقابل 53 مليون إسترليني.

وصرح كالوم روس، المدير المساعد لمجموعة الأعمال الرياضية في “ديلويت” لوكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا)، بأن الأرقام تعكس نموا متسارعا بشكل هائل في ثروة هذا الدوري وحجم الانفاق في سوق الانتقالات.

ويوضح تحليل “ديلويت” أن سوق الانتقالات هذا الصيف حطم الرقم القياسي السابق لإجمالي حجم إنفاق الأندية الإنجليزية على الانتقالات.

وكان الرقم القياسي السابق هو 92ر1 مليار إسترليني، وهو ما تجاوزه الإنفاق في سوق الانتقالات هذا الصيف بنحو 440 مليون إسترليني.

(د ب أ)