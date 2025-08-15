الأندية العربية تتعرف على منافسيها في دوري أبطال آسيا للنخبة

كوالالمبور: أجريت اليوم الجمعة قرعة مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025 / 2026، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويشارك 24 فريقا بالمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة، يلعب كل فريق أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارجها، مع تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل منطقة إلى دور الـ16، المقرر إقامته بين 2 و11 مارس/ آذار 2026.

ثم تقام الأدوار النهائية بنظام التجمع في السعودية، حيث تلعب جميع المباريات اعتبارا من دور الثمانية وحتى النهائي خلال الفترة من 17 إلى 25 أبريل/ نيسان 2026.

وقبل إجراء القرعة تم توزيع الفرق المشاركة، الممثلة لـ12 اتحادا وطنيا، على مستويين في كل من منطقة الغرب ومنطقة الشرق.

ووفقا للقرعة يلعب الهلال السعودي مع السد القطري والشرطة العراقي والدحيل القطري والوحدة الإماراتي على ملعبه، فيما يلعب خارج ملعبه مع شباب الأهلي الإماراتي وناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي والغرافة القطري.

ويلعب اتحاد جدة السعودي مع شباب الأهلي الإماراتي وناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي والغرافة القطري على ملعبه، ويلتقي مع السد القطري والشرطة العراقي والدحيل القطري والوحدة الإماراتي خارج ملعبه.

ويلعب الأهلي السعودي (حامل اللقب) مع شباب الأهلي الإماراتي وناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي والغرافة القطري في ملعبه، بينما يواجه السد القطري والشرطة العراقي والدحيل القطري والوحدة الإماراتي خارج ملعبه.

ويلعب السد القطري مع شباب الأهلي الإماراتي والأهلي السعودي والشارقة الإماراتي والاتحاد السعودي على ملعبه، فيما يواجه تراكتور الإيراني والشرطة العراقي والهلال السعودي والوحدة الإماراتي خارج ملعبه.

ويلتقي الغرافة القطري مع تراكتور الإيراني والشرطة العراقي والهلال السعودي والوحدة الإماراتي في ملعبه، بينما يلعب خارج ملعبه مع شباب الأهلي الإماراتي والأهلي السعودي الشارقة الإماراتي والاتحاد السعودي.

ويواجه الدحيل القطري على ملعبه أندية شباب الأهلي الإماراتي وأهلي جدة السعودي والشارقة الإماراتي واتحاد جدة السعودي، فيما يلعب خارج ملعبه مع تراكتور الإيراني والشرطة العراقي والهلال السعودي والوحدة الإماراتي.

ويلعب شباب الأهلي الإماراتي مع تراكتور الإيراني وناساف الأوزبكي والهلال السعودي والغرافة القطري، في حين يلعب خارج ملعبه مع السد القطري والأهلي السعودي والدحيل القطري والاتحاد السعودي.

ويلتقي الوحدة الإماراتي بملعبه مع السد القطري والأهلي السعودي والدحيل القطري والاتحاد السعودي، بينما يلعب خارج أرضه مع تراكتور الإيراني وناساف الأوزبكي والهلال السعودي والغرافة القطري.

ويلعب الشارقة الإماراتي على ملعبه مع تراكتور الإيراني وناساف الأوزبكي والهلال السعودي والغرافة القطري، بينما يلعب خارج ملعبه مع السد القطري والأهلي السعودي والدحيل القطري والاتحاد السعودي.

أما الشرطة العراقي، فسوف يلعب بملعبه مع السد القطري والأهلي السعودي والدحيل القطري والاتحاد السعودي، فيما يلعب خارج ملعبه مع الهلال السعودي والغرافة القطري وتراكتور الإيراني وناساف الأوزبكي.

(د ب أ)