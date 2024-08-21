الأهلي السعودي يتعاقد مع البرازيلي غومي.. القادم من فلومينينسي

الرياض: أعلنت إدارة النادي الأهلي السعودي عن التعاقد رسميا مع البرازيلي ألكساندر دا كوستا غوميز، قادما من فلومينينسي البرازيلي للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم، ، حسبما بثه الحساب الرسمي على منصة “إكس”.

ووصل اللاعب الثلاثاء، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة برفقة سبعة أشخاص من أقاربه، وفق مصادر خاصة بصحيفة الرياضية.

برازيلي وحرّيف وما يخاف 💪

أرقام من مسيرة لاعبنا الجديد ألكساندر 📊💚#BemVindoAlexsander pic.twitter.com/o1LAZY7JQR — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 20, 2024

وفور وصول اللاعب إلى جدة توجه إلى مقر النادي من أجل توقيع العقد الرسمي، والتقاط الصور، تمهيدا لإعلان الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيظهر للمرة الأولى مع فريقه الجديد أمام العروبة في مباراة الجولة الأولى من دوري روشن على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ورفعت تعاقدات الأسابيع الأخيرة الدوري السعودي للمحترفين ،الذي يحمل الان اسم (دوري روشن)، إلى المرتبة السادسة في قائمة أكثر الدوريات العالمية إنفاقا على صفقات اللاعبين في العالم خلال فترة الانتقالات الصيفية للعام الحالي .2024

(د ب أ)