الأهلي السعودي يضم حارس تشيلسي- (فيديو)

جدة: قال الأهلي العائد للدوري السعودي للمحترفين، إنه تعاقد مع السنغالي إدوار مندي حارس مرمى تشيلسي اليوم الأربعاء.

وكتب الأهلي في حسابه على تويتر: “أسد التيرانغا. أفضل حارس في العالم. إدوار مندي أهلاوي”.

وبات الدوري السعودي جاذبا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في صفقة ضخمة نهاية العام الماضي.

أسد التيرانجا 🦁

أفضل حارس في العالم 🧤🔒

إدوارد ميندي أهلاوي 💚🫡@edou_mendy_#WelcomeMendy pic.twitter.com/IsSMG2IR2S — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) June 28, 2023

وتعاقد الاتحاد بطل الدوري السعودي في وقت سابق من الشهر الجاري، مع الثنائي الفرنسي كريم بن زيمة ونغولو كانتي، وأعلن الهلال التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز قائد ولفرهامبتون مؤخرا.

وذكرت تقارير أن هذا الصيف سيشهد انضمام المزيد من نجوم الكرة الأوروبية إلى أندية سعودية.

(رويترز)