رياضة | كرة قدم عالمية

الأهلي السعودي يضم حارس تشيلسي- (فيديو)

منذ ساعتين

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جدة: قال الأهلي العائد للدوري السعودي للمحترفين، إنه تعاقد مع السنغالي إدوار مندي حارس مرمى تشيلسي اليوم الأربعاء.

وكتب الأهلي في حسابه على تويتر: “أسد التيرانغا. أفضل حارس في العالم. إدوار مندي أهلاوي”.

وبات الدوري السعودي جاذبا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في صفقة ضخمة نهاية العام الماضي.

 

وتعاقد الاتحاد بطل الدوري السعودي في وقت سابق من الشهر الجاري، مع الثنائي الفرنسي كريم بن زيمة ونغولو كانتي، وأعلن الهلال التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز قائد ولفرهامبتون مؤخرا.

وذكرت تقارير أن هذا الصيف سيشهد انضمام المزيد من نجوم الكرة الأوروبية إلى أندية سعودية.

(رويترز)

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