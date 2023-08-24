الأهلي السعودي يواصل صفقاته ويقترب من ضم لاعب إسباني

الرياض: كشفت تقارير صحافية سعودية اليوم الخميس، أن الإسباني غابرييل فيغا، لاعب سيلتا فيغو، سيخضع للفحص الطبي غدا الجمعة، في باريس قبل الانضمام رسميا لنادي أهلي جدة السعودي الذي توصل لاتفاق مع اللاعب وناديه.

ومن المنتظر أن ينضم فيغا إلى تدريبات الأهلي مباشرة حال تجاوز الفحص الطبي، وبعد توقيع العقود الرسمية، بعد أن دخل الأهلي في مفاوضات مع اللاعب الإسباني عقب تعطل صفقة الأرجنتيني دي باول الذي أبدى موافقة في وقت سابق للعب مع الأهلي قبل أن يتراجع، ويقرر الاستمرار مع فريقه أتلتيكو مدريد، بحسب صحيفة “الرياضية ” اليوم الخميس.

وحظي فيغا (21 عاما) باهتمام أكبر الأندية الأوروبية أبرزها ريال مدريد وبرشلونة، وكذلك نابولي الإيطالي الذي كثف محاولاته لكسب خدمات “جوهرة إسبانيا”.

ولعب المدرب الألماني ماتياس بايسله دوراً كبيراً في إقناع لاعب خط الوسط الهجومي بالانتقال للدوري السعودي بعد أن سجل 11 هدفاً و4 تمريرات حاسمة في 36 مباراة لعبها بأول مواسمه في الدوري الإسباني.

وسيكون غابرييل فيغا سابع صفقات الأهلي السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد كل من: روجر إيبانيز من روما، فرانك كيسي من برشلونة، آلان سان ماكسيمين من نيوكاسل، رياض محرز من مانشستر سيتي، ومهاجم ليفربول السابق روبرتو فيرمينو، وإدوارد ميندي من تشيلسي.

(د ب أ)