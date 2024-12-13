 الأهلي المصري وباتشوكا المكسيكي يطمحان للفوز بكأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال

الدوحة: يلتقي الأهلي المصري بطل أفريقيا مع نظيره باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي في مواجهة مرتقبة على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في الدور قبل النهائي لبطولة كأس القارات “فيفا إنتركونتيننتال”، غدا السبت.

تأهل الأهلي لهذه المرحلة بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية دون رد على ستاد القاهرة في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ليتوج بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.

أما الفريق المكسيكي فقد فاز بنفس النتيجة على بوتافوغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية مساء الأربعاء، ليفوز أيضا بكأس ديربي الأمريكيتين.

ويأمل الفريقان في لقب جديد حيث سيحصل الفائز منهما على كأس التحدي، وسيتأهل أيضا للمنافسة على اللقب الأكبر عندما يلاقي ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل الذي استضاف نهائي كأس العالم الأخيرة 2022 في قطر.

وعلى المستوى التاريخي فإن الأهلي يستعد لمباراته السادسة أمام أندية المكسيك في البطولات العالمية، حيث حقق فوزين مقابل ثلاث هزائم في خمس مواجهات سابقة بكأس العالم للأندية بنظامها القديم بمشاركة 7 أندية في بلد واحد.

ويريد الأهلي أيضا رد اعتباره من الخسارة أمام باتشوكا بنتيجة 2 / 4 في مونديال الأندية عام 2008، وذلك بعد التمديد للوقت الإضافي.

وبخلاف هذه المباراة، فقد خسر العملاق المصري أيضا أمام مونتيري بنتيجة صفر / 2 في مباراة الميدالية البرونزية لمونديال 2012، وبعدها بعام سقط أمام نفس الفريق بنتيجة أكبر 1 / 5 بالبطولة التي استضافتها المغرب في 2013 خلال مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

في المقابل فاز الأهلي على كلوب أمريكا بنتيجة 2 / 1 ليفوز ببرونزية مونديال الأندية عام 2006 باليابان، ورد اعتباره أمام مونتيري بالفوز بهدف في مباراة الدور الأول بمونديال الإمارات 2021.

ومنذ الوصول إلى قطر، رفع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، راية التحدي وأجمع مع عدد من نجوم الفريق محمد الشناوي حارس المرمى ووسام أبو علي وحسين الشحات ورامي ربيعة ومروان عطية بتأكيدهم على الرغبة القوية في الفوز على باتشوكا لتحقيق حلم مواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية، وذلك لأول مرة في مشاركات المارد الأحمر بالبطولات العالمية بعدما توقفت مغامراته السابقة عند الدور قبل النهائي.

ففي مونديال الأندية 2022 في المغرب، اكتفى كولر بقيادة الأهلي للحصول على المركز الرابع بعد الخسارة أمام فلامينغو البرازيلي بنتيجة 2 / 4. وفي العام التالي، حقق برونزية مونديال الأندية 2023 في السعودية، بعد الفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني بنفس النتيجة 4 / 2.

ويحلم كولر البالغ من العمر 64 عاما بتحقيق لقبه رقم 12 مع الأهلي منذ توليه مسؤولية الفريق في صيف 2022، بعدما قاد الفريق للفوز بلقب الدوري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات، ودوري أبطال أفريقيا مرتين، إضافة إلى كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.

واختار مارسيل كولر 28 لاعبا في قائمة الأهلي المتواجدة بقطر، بينما يغيب عن صفوف الفريق كل من حارس المرمى مصطفى شوبير، والنجم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، وكريم فؤاد ومحمد هاني بسبب إصابات مختلفة.

في المقابل، فإن الأوروغوياني غييرمو ألمادا المدير الفني لباتشوكا، يطمح بدوره لتحقيق لقبه الرابع مع الفريق بعد قيادته للفوز ببطولة الدوري ودوري أبطال كونكاكاف وأخيرا كأس ديربي الأمريكيتين قبل أيام قليلة.

ويتولى ألمادا قيادة باتشوكا منذ أواخر عام 2021، وبدا واقعيا بعد الفوز على بوتافوغو في المباراة الماضية قائلا: “أعلم أن الأهلي لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في قطر، ولكنها لا تقلقني بل ستجعل أجواء اللقاء أكثر متعة وإثارة، ولا أفكر في ريال مدريد، بل علينا التركيز أولا على مواجهة الأهلي لأنه فريق قوي ومميز”.

ويرتكز المدير الفني لباتشوكا على عدد من العناصر المهمة في صفوف الفريق مثل المغربي أسامة الإدريسي الذي سجل هدفا وصنع آخر أمام بوتافوغو، إضافة إلى أرتورو غونزاليس وآلان غوتيريز، والمهاجم الفنزويلي المخضرم خوسيه روندون.

(د ب أ)