الأهلي المصري يتعادل سلبا مع صن داونز الجنوب إفريقي

بريتوريا: فرض فريق الأهلي المصري التعادل السلبي على مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، السبت، على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” ببريتوريا، في ذهاب نصف نهائي بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

بهذه النتيجة، تأجل حسم الفريق المتأهل للدور التالي إلى لقاء الإياب، الجمعة المقبل، باستاد القاهرة الدولي، حيث يحتاج الأهلي، حامل اللقب، للفوز بأي نتيجة لحجز مقعده في النهائي للمرة السادسة تواليا.

المباراة في مجملها جاءت متوسطة المستوى، واستطاع الفريق المصري الحد كثيرا من خطورة منافسه الجنوب إفريقي الذي لم ينجح في الوصول إلى مرمى الحارس محمد الشناوي بعد أن تحطمت هجماته عند حدود منطقة الجزاء.

في المقابل، مثلت الهجمات المنظمة للأهلي تهديدا حقيقيا على مرمى رونوين ويليامز، أفضل حارس مرمى في القارة 2024، خاصة من جانب الثلاثي نيجك جراديشار وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

وألغى الحكم الصومالي عمر آرتان هدفين للأهلي سجلهما جراديشار في الدقيقة 70، والمغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 2+90 بداعي التسلل.

(الأناضول)