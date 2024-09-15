الأهلي المصري يتفوق بثلاثية نظيفة على قورماهيا الكيني

نيروبي: استهل فريق الأهلي المصري حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال إفريقيا، بفوز كبير خارج ملعبه على مضيفه قورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة، الأحد، على ملعب “نيايو الوطني” في ذهاب دور الـ32 للمسابقة.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من صاحب الضيافة الذي سيطر على مجريات اللعب في الدقائق العشر الأولى لكن دون تهديد حقيقي للمرمى، قبل أن يخطف الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 14 عبر رامي ربيعة.

وبعد دقيقة واحدة، تمكن الجنوب إفريقي بيرسي تاو، من تعزيز تقدم الأهلي بتسجيل الهدف الثاني، مستفيدا من خطأ في دفاع قورماهيا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، عاود بيرسي تاو، هز الشباك مجددا بتسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 74، بعد تمريرة من الفلسطيني وسام أبو علي، الذي تعرض للعرقلة، ليعيدها تاو إلى الشباك.

بهذا الفوز، وضع الأهلي المصري قدما في دور المجموعات، معززا من حظوظه في تخطي منافسه، قبل لقاء السبت المقبل في مباراة الإياب على ملعب استاد القاهرة الدولي.



وفي البطولة نفسها، حقق فريق الترجي التونسي فوزا كبيرا على مضيفه ديكيداها الصومالي بأربعة أهداف مقابل هدف، الأحد.

اللقاء احتضنه ملعب “حمادي العقربي” برادس بعدما تم الاتفاق بين الطرفين على إقامة المباراة بتونس، وسيدور لقاء الإياب السبت المقبل على نفس الملعب.

افتتح البرازيلي يان ساسي التسجيل للترجي في الدقيقة 27، بينما عدل الفريق الصومالي الكفة في الدقيقة 2+45، بهدف من توقيع لاعبه أديبوجي أولوواسين.

ومنح الجزائري يوسف البلايلي، التقدم من جديد للفريق التونسي في الدقيقة 50، من تصويبة قوية سكنت الشباك، وأضاف ياسين مرياح، الهدف الثالث في الدقيقة 67، قبل أن يختتم بلايلي الرباعية في الدقيقة 77.

وبنفس الجولة، تعادل الرجاء الرياضي المغربي مع مضيفه إف إس سامارتكس الغاني بهدفين لمثلهما، وبذات النتيجة عاد الهلال السوداني بتعادل ثمين مع سان بيدرو الإيفواري.

(الأناضول)