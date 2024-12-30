الأهلي المصري يخوض تدريبا وحيدا بالجزائر قبل مواجهة بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا

القاهرة: قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي المصري الاكتفاء بخوض مران وحيد في الجزائر، يوم الخميس المقبل، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر بالأهلي المصري في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الإثنين إن الفريق سيواجه نظيره إنبي مساء اليوم قبل أن يحصل على راحة سلبية غدا ثم يخوض مرانه الأخير صباح الأربعاء، ويختار بعدها مارسيل كولر المدير الفني القائمة التي ستغادر مساء ذات اليوم علي متن طائرة خاصة القاهرة إلى الجزائر في بعثة يترأسها طارق قنديل عضو مجلس الإدارة .

وأضاف المصدر أن سمير عدلي المدير الإدراي سيغادر قبل البعثة ب24 ساعة للترتيب لحجز الفندق وتوفير الحافلات .

وأوضح أن الاهلي سيخوض مرانا وحيدا علي ملعب المباراة يوم الخميس يسبقه مؤتمر صحفي للمدير الفني وقائد الفريق على أن تعود البعثة فجر السبت عقب المباراة مباشرة إلى القاهرة.

(د ب أ)