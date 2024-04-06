الأهلي المصري يعبر لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

إسطنبول: واصل فريق الأهلي المصري بنجاح رحلة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال إفريقيا، وتأهل إلى نصف نهائي البطولة بالفوز على ضيفه سيمبا التنزاني بهدفين دون رد، الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، في إياب ربع النهائي.

وأكد الأهلي تفوقه على منافسه، بعد أن سبق وحسم مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوع على ملعب “بنيامين مكابا” بدار السلام بهدف دون رد، ليتأهل بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (3-0).

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد أفضلية نسبية للفريق التنزاني، الذي نجح في السيطرة على مجريات اللعب لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس مصطفي شوبير.

في الشوط الثاني نجح عمرو السولية في منح صاحب الضيافة هدف التقدم في الدقيقة 47، قبل أن يضاعف محمود كهربا النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.

بهذا الفوز، تأهل الأهلي للمرة الخامسة على التوالي لنصف نهائي البطولة القارية، ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة بيترو أتلتيكو الأنغولي وضيفه مازيمبي الكونغولي، التي تقام السبت، في نفس الجولة.

(الأناضول)