الأهلي المصري يعرض لاعبه الجزائري للبيع

القاهرة: قرر النادي الأهلي المصري، عرض لاعبه الجزائري أحمد القندوسي المعار لفريق سيراميكا كليوباترا، للبيع.

وقال الأهلي في بيان عبر حسابه الرسمي في فيسبوك: “انتهت التحقيقات التي جرت خلال الـ48 ساعة الماضية بمعرفة المستشار القانوني للنادي، بخصوص تصريحات اللاعب أحمد قندوسي وأدى إلى عدم وجود مخالفة”.

وأضاف: “في ضوء ذلك، قرر محمد رمضان المدير الرياضي اتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بها اللوائح تجاه أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا، وعرضه للبيع، نظرا لما بدر منه”.

وكان القندوسي قد ذكر في تصريحات تلفزيونية أن مواطنه زين الدين بلعيد كان على أعتاب الأهلي بنسبة تصل إلى 70% لكنه تمسك بإتمام الصفقة من خلال وكيله الرسمي، بينما حاول من تحدث معه من جانب الأهلي، فرض وكيل بعينه.

وأضاف: “بلعيد رفض خيانة وكيل أعماله، لأنه يعمل معه منذ سنوات طويلة، ونحن كجزائريين نرفض أن يتم فرض أي أمور علينا، وبالتالي الصفقة لم تكتمل، لكن لا صحة لدوري في إفسادها، ولا دور لمدرب المنتخب (الجزائري) فلاديمير بيتكوفيتش”.

(د ب أ)