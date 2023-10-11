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الأهلي المصري يعلن تضامنه مع الفلسطينيين- (تغريدة)

منذ 15 دقيقة

رئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب

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القاهرة: أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري تضامنه الكامل مع “الاشقاء في فلسطين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة”.
وذكر الأهلي المصري عبر موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم “انطلاقا من موقف بلادنا في دعم القضية الفلسطينية.. يؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، على التضامن الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ووطنهم الغالي”.
وأضاف:” ويدعو مجلس إدارة الأهلي المصري- الله عز وجل- أن يتغمد شهداءهم بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.. جاء ذلك في مستهل اجتماع المجلس ظهر اليوم”.

وكان مجلس الأهلي المصري قد قرر تأجيل افتتاح بعض المشروعات ‏الإنشائية والخدمية بفرع الأهلي بالشيخ زايد، والذي كان مقررًا له اليوم الأربعاء، نظرا لما ‏يتعرض له أهل فلسطين.
(د ب أ)

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