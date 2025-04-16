الأهلي المصري يعلن حضور جماهيري كامل أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

القاهرة: أعلن الأهلي المصري تلقيه موافقة نهائية بحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة الفريق ضد ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها 25 أبريل/نيسان الجاري بإياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وذكر الأهلي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة النادي أشاد بجهود وزارة الداخلية المصرية وحرصها على التواجد الجماهيري.

وأعرب مجلس إدارة الأهلي عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة، وما يتحملونه من مسؤوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف، وتأمين سلامة كافة عناصر المباراة، والخروج بها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية في المحافل القارية.

ويلتقي الفريق الأحمر مع صن داونز يوم السبت المقبل بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية في مباراة الذهاب.

ويسعى الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 12 لقبا، لأن يصبح أول فريق يحتفظ باللقب في 3 مواسم متتالية.

(د ب أ)