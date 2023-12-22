الأهلي المصري يفوز على أوراوا الياباني ويتوج ببرونزية مونديال الأندية

جدة: توج فريق الأهلي المصري، بطل إفريقيا، بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم ، للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه على أوراوا ريد دياموندز الياباني، بطل آسيا، 4 / 2 خلال مباراة تحديد المركز الثالث التي جمعتهما اليوم الجمعة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 2 / 1 ، حيث بادر الفريق بتسجيل هدفين عن ياسر إبراهيم في الدقيقة 19 وبيرسي تاو في الدقيقة 25، قبل أن يسجل جوزيه كانتي هدف أوراوا الأول في الدقيقة 42 .

وفي الشوط الثاني، سجل أوراوا هدف التعادل عن طريق ألكسندر سكولز من ركلة جزاء في الدقيقة 54، قبل أن يسجل الأهلي الهدف الثالث في الدقيقة 60 عن طريق تسديدة من علي معلول اصطدمت بقدم يوشيو كويزومي.

وأهدر علي معلول فرصة تسجيل الهدف الرابع للأهلي بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 75، لكنه عاد وسجل الهدف الرابع في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان الأهلي حصد الميدالية البرونزية ثلاث مرات سابقة أعوام 2006 و2020 و2021، فيما حصد أوراوا الميدالية البرونزية في عام 2017 .

وهذه هي المشاركة التاسعة للأهلي في البطولة، والثالثة لأوراوا في البطولة.

وشارك الأهلي في هذه البطولة بصفته بطل إفريقيا، وبدأ مشواره بالبطولة من الدور الثاني بالفوز على اتحاد جدة السعودية 3 / 1 ، ثم خسر في الدور قبل النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي صفر / 2 .

في المقبل شارك أوراوا ريد دياموندز الياباني بصفته بطل دوري أبطال آسيا، وبدأ مشواره في البطولة بالفوز على ليون المكسيكي بهدف نظيف، ثم الخسارة بثلاثة أهداف نظيفة أمام مانشستر سيتي الإنكليزي في الدور قبل النهائي.

(د ب أ)





