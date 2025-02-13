الأهلي المصري يهدد باللجوء للفيفا بسبب “الأخطاء التحكيمية”

القاهرة: أرسل النادي الأهلي المصري خطابا لاتحاد كرة القدم في بلاده في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بعد تكرار “الأخطاء التحكيمية”، التي وصفها بـ”الفجة”، التي تؤثر في نتائج مباريات الدوري المحلي بشكل مباشر، على حد وصفه، بدون إجراءات حاسمة.

وتضمن نص الخطاب حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: “لقد تم إرسال عشرات المكاتبات طوال الفترات الماضية لإنقاذ مسابقة الدوري، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، لكن لم يتلق النادي أي ردود على مكاتباته، ولا يزال فريق الأهلي يعاني من تكرار الأخطاء غير المبررة وحرمانه من حقوقه المشروعة وآخرها المباراة أمام المحلة” يوم الثلاثاء.

وأضاف: “ولأن النادي لم يجد حلولا على أرض الواقع ولم يتم اتخاذ التدابير التي تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، أشار إلى أنه حال عدم تصويب هذه الأخطاء التي تهدد نجاح المسابقة، سوف يضطر النادي -على عكس رغبته- إلى إحالة كل ما يجري من أخطاء تحكيمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لتطبيق معايير واحدة وعادلة تضمن الشفافية في المنافسة بين الأندية”.

يذكر أن الأهلي يشير بشكل مباشر إلى وجود مجاملات تحكيمية لصالح فريق بيراميدز في المباريات المحلية.

ويوجد الأهلي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري المصري الممتاز برصيد 44 لقبا، في المركز الثاني بترتيب المسابقة حاليا برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف بيراميدز المتصدر.

(د ب أ)