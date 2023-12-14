 الأهلي المصري يواجه الاتحاد السعودي في ديربي عربي للوصول إلى نصف نهائي مونديال الأندية

القاهرة: تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية صوب ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، لمتابعة ديربي عربي بين الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي في الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة في السعودية والتي تستمر حتى 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ويتطلع الفريقان إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل للدور قبل النهائي بالبطولة، ومواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس.

وشارك بطل مصر في 8 نسخ لبطولة كأس العالم للأندية، نجح خلالها في حصد ثلاث ميداليات برونزية أعوام 2006 و2020 و2021، فيما تعد هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها اتحاد جدة في مونديال الأندية، حيث سبق له المشاركة في نسخة 2005، عندما حل في المركزالرابع.

ويملك اتحاد جدة السعودي تفوقاً نوعياً ونظرياً علي منافسه، حيث إن القيمة السوقية لبطل الدوري السعودي، بحسب موقع “ترانسفير ماركت” العالمي المتخصص في هذا الشأن، بلغت 43ر114 مليون يورو.

يتصدر لاعب الاتحاد، الفرنسي كريم بن زيمة القائمة بـ15 مليون يورو، فيما بلغت القيمة السوقية للأهلي المصري45ر30 مليون يورو ويتربع نجم وسطه المالي اليو ديانغ على قائمة الأهلي بقيمة سوقية تصل إلى 5ر4 مليون يورو.

كما يتفوق اتحاد جدة في ضمه للاعبين عالميين من أصحاب الخبرات، مثل بن زيمة الذي لعب لريال مدريد، ونغولو كانتي.

كما يتفوق الفريق السعودي في المواجهات المباشرة، حيث التقى الفريقان ثلاث مرات فاز فيها اتحاد جدة.

كما يمتلك الاتحاد أفضلية أخرى وهي خوض المباراة على ملعبه وأمام جماهيره، ولكن هذه الأفضلية لن تكون كبيرة للغاية، خاصة وأن الجالية المصرية في السعودية كبيرة، وينتظر أن يوجد عدد ليس بالقليل من جماهير الأهلي في المدرجات.

كان اتحاد جدة افتتح مباريات البطولة بفوزه على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في الدور التمهيدي، مما يعني أن الفريق السعودي دخل في أجواء البطولة مبكرا، بعكس الأهلي الذي وصل إلى السعودي مساء يوم الاثنين الماضي.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، على أن يحفظ لاعبوه الخطة التي سيخوض بها مباراة اتحاد جدة عبر محاضرات نظرية عرض خلالها بعض مقاطع الفيديو لمباريات المنافس الثلاث الاخيرة أمام ضمك وسباهان وأوكلاند سيتي.

ويفقد الفريق الأحمر جهود ثلاثة لاعبين في تلك المباراة، للإصابة وهم المغربي رضا سليم، والتونسي محمد الضاوي كريستو، ولاعبه أحمد عبد القادر، بجانب عدم قيد كريم نيدفيد وصلاح محسن ومحمود متولي.

ويعول كولر في تشكيلة الأهلي المصري على خبرات حارس مرماه الدولي محمد الشناوي، الذي تراقبه عدة أندية سعودية لضمه على سبيل الإعارة، إلى جانب لاعبه الجنوب أفريقي بيرسي تاو، الذي توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا، ومحمود كهربا الذي فاز بجائزة أفضل هدف لعام 2023 بأفريقيا وكذلك لاعب الوسط إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم.

ويسعي الأهلي إلى تجاوز المرحلة الماضية التي شهدت تذبذبا في الأداء والنتائج، سواء محلياً أو أفريقياً.

وفي المقابل، يسعى اتحاد جدة إلى تحقيق الفوز لتعويض تراجعه في الفترة الأخيرة بالدوري السعودي حيث يحتل الفريق حاليا المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة من 16 مباراة وبفارق 16 نقطة عن الهلال المتصدر للبطولة ولديه 44 نقطة.

ويفقد فريق اتحاد جدة جهود الثنائي لويز فيليبي وأحمد شراحيلي، في الوقت الذي تعززت فيه دفاعاته بعودة الدولي المصري أحمد حجازي بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، بالإضافة إلى بن زيمة.

ويعول اتحاد جدة كثيرا على مجموعة اللاعبين الدوليين في عبور عقبة الأهلي المصري والتأهل لقب النهائي، وعلى رأسهم بن زيمة ونغولو كانتي وفابينيو وعمر الشنقيطي ورومارينيو.

(د ب أ)