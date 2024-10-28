الأهلي المصري يواجه العين الإماراتي في قمة عربية بكأس القارات

القاهرة: يستضيف الأهلي المصري نظيره العين الإماراتي مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة في ربع نهائي بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم “فيفا إنتركونتيننتال”.

وتأهل الأهلي للمشاركة في تلك النسخة من البطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، بينما يتواجد العين الإماراتي بعد أن فرض نفسه ملكا على النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.

وجنبت القرعة، الأهلي المصري من اللعب في الدور التمهيدي، فيما بلغ العين الإماراتي ربع نهائي البطولة بعد فوز كبير على أوكلاند سيتي النيوزلندي بنتيجة 6 / 2 في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

ويملك الأهلي المصري تاريخا جيدا في أربع مواجهات سابقة أمام الأندية الإماراتية، حيث فاز على النصر والوحدة بنتيجة 3 / 1 و2 / صفر في البطولة العربية عامي 1995 و2017 علي التوالي، وتعادل 1 / 1 و2 / 2 ذهابا وإيابا مع الوصل في دوري أبطال العرب عام 2018، بينما سيلاقي الأهلي نظيره العين لأول مرة.

ويسعى الفريقان لدخول أبواب التاريخ ببلوغ نصف نهائي تلك النسخة الاستثنائية وحصد لقب الأفروآسيوية الذي سيمنح للفائز من تلك المواجهة بجانب الميداليات الذهبية وكذلك المشاركة في نصف نهائي البطولة الذي سيقام في العاصمة القطرية الدوحة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

كما سيضمن الفائز بمواجهة الغد الحصول علي جائزة مالية قدرها 2 مليون دولار، ويتكفل الأهلي المصري بكافة الأمور التنظيمية من بينها تكاليف سفر العين والإقامة وكافة الوفود مقابل حصوله على عائد بيع تذاكر المباراة والتي نفذت بالكامل بمجرد طرح 52 ألف تذكرة للجماهير، بجانب تخصيص 2170 تذكرة لجماهير نادي العين، بخلاف 300 مقعد في الدرجة الأولى، ومثلها في المقصورة الأمامية، بالإضافة إلى مجموعة من الدعوات.

كما تقرر تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار ضيوف نادي العين، وكذلك بوابة خاصة لدخول جماهير النادي الإماراتي الضيف لمنع حدوث أي تكدس بين الجماهير.

وقبل مواجهة الغد، فإن الناديين يملكان تاريخا عريقا، حيث تأسس الأهلي عام 1907 بينما تأسس العين في 1968، وهو صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب الدوري برصيد 14 مرة، بينما حقق الأهلي لقب الدوري المصري 44 مرة.

وحقق العين 36 بطولة بينها لقبا دوري أبطال آسيا وإنجاز تاريخي بوصافة بطولة العالم للاندية عام 2018، فيما يملك العملاق المصري 153 لقبا محليا وقاريا، والفوز ببرونزية كأس العالم للأندية أربع مرات.

وكان الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، بنى خطته وحفّظ لاعبيه الطريقة التي سيواجه بها الأهلي المصري في ملعبه هزاع بن زايد قبل الوصول للقاهرة صباح اليوم الإثنين.

ويميل كريسبو للاعتماد على التشكيلة الرئيسية للفريق والقوة الضاربة والتي سيكون على رأسها الجناح المغربي سفيان رحيمي. وكان المدرب الأرجنتيني قد أبعد لاعبيه الأساسيين عن خوض مواجهة دبا الحصن التي أقيمت مساء الجمعة الماضي بالدوري الإماراتي، والتي انتهت بالتعادل، بهدف تجهيزهم لمواجهة الأهلي المصري.

في الجهة الأخرى، يسعى الأهلي لتجهيز لاعبيه المصابين قبل مواجهة العين الإماراتي، حيث يعاني من أزمة تتمثل في تعرض كل من وسام أبو علي وياسر إبراهيم وعمر كمال عبدالواحد لإجهاد، ولكن الثلاثي سيلحقون بالمباراة، بينما هناك محاولات لتجهيز المدافع المغربي أشرف داري لخوض المواجهة، بينما يغيب ثنائي الدفاع يوسف أيمن وخالد عبد الفتاح بسبب الإصابة.

