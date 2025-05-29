الأهلي بطلا للدوري المصري للمرة الخامسة والأربعين في تاريخه

إسطنبول: قاد الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، فريق الأهلي للتتويج بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة تواليا والخامسة والأربعين في تاريخه، بفوزه على ضيفه فاركو بسداسية نظيفة في ختام المسابقة الأربعاء.

اللاعب الفلسطيني نجح في تسجيل 4 أهداف (سوبر هاتريك)، بواقع هدفين في كل شوط، في الدقائق 10 و33 و61 و66، في حين سجل حسين الشحات وإمام عاشور الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 75 و90+3.

ورفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة، في المركز الأول بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، والذي فاز على مضيفه سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة ذاتها.

ورغم إعلان رابطة الأندية تتويج الأهلي باللقب، فإن نادي بيراميدز يترقب قرار المحكمة الرياضية “كاس” في الشكوى التي تقدم بها لخصم 3 نقاط إضافية من الأهلي.

وكان الأهلي انسحب من مباراة القمة أمام غريمه الزمالك احتجاجا على إسنادها لطاقم تحكيم محلي، لتتم معاقبته باعتباره خاسرا 0-3 بالإضافة إلى خصم 3 نقاط إضافية من رصيده في نهاية الموسم.

واحتج الأهلي ضد العقوبة، لتقرر رابطة الأندية الاكتفاء باعتباره خاسرا مع إلغاء عقوبة خصم 3 نقاط من رصيده، ليتقدم بيراميدز بشكوى عاجلة إلى المحكمة الرياضية.

ورفضت المحكمة الرياضية الشق العاجل في شكوى بيراميدز، وأكدت أنها ستحقق في الشكوى وستصدر قرارها في وقت لاحق، وفي حال تم خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي سيكون اللقب من نصيب بيراميدز.

(الأناضول)