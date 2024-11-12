الأهلي والزمالك والترجي ضمن المرشحين لأفضل ناد في أفريقيا.. والمغرب تفرض نفسها على فئة المنتخبات

لقطة من مباراة سابقة بين الأهلي والزمالك

القاهرة: أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” يوم الإثنين قائمة المنتخبات والأندية المرشحة لجائزتي الأفضل في أفريقيا لعام 2024.

ويقام حفل جوائز الكاف للأفضل في 16 ديسمبر/ كانون الأول، بمراكش المغربية.

ويشمل حفل جوائز “الكاف” 2024، الفترة الممتدة من شهر يناير/ كانون الثاني 2024، إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

وضمت قائمة الأندية المرشحة لجائزة الأفضل في أفريقيا، قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بالإضافة إلى نهضة بركان المغربي والترجي الرياضي التونسي.

كما ضمت القائمة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، و بيترو أتلتيكو الأنغولي، وأف سي دريمز الغاني، وتي بي مازامبي الكونغولي، وسيمبا التنزاني، ويانغ أفريكانز التنزاني.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب للرجال: جنوب أفريقيا وأنغولا وبوركينافاسو وكوت ديفوار والمغرب وموزمبيق ونيجيريا وأوغندا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

(د ب أ)