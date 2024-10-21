 الأهلي يضرب موعدا مع الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

إسطنبول: ضرب الأهلي المصري موعدا ثأريا مع غريمه الزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا، بهدفين لهدف، الأحد، على ملعب “محمد بن زايد” بأبو ظبي، في مباراة نصف النهائي.

وباغت الأهلي منافسه بهدف مبكر في الدقيقة الأولى من المباراة بعد استغلال طاهر محمد طاهر سوء تفاهم بين دفاع سيراميكا وحارس مرماه محمد بسام ليضع الكرة برأسه في الشباك.

ونجح سيراميكا في معادلة النتيجة في الدقيقة 3+45 عبر فخري لاكاي بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت على يمين الحارس مصطفى شوبير.

في الشوط الثاني، عاد طاهر محمد طاهر لهز الشباك مجددا بتسجيل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة 52 بتسديدة قوية في أعلى شباك الحارس محمد بسام معلنا تقدم الأهلي في نتيجة اللقاء.

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك على ملعب “محمد بن زايد” في نادي الجزيرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي الخميس المقبل.

ويسعى الأهلي لرد اعتباره والثأر لخسارته لقب السوبر الأفريقي في 27 سبتمبر الماضي أمام الزمالك في المباراة التي حسمتها ركلات الترجيح لصالح الفريق الأبيض على ملعب “المملكة أرينا” بالعاصمة السعودية الرياض.

وتستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي منافسات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024، في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

(الأناضول)