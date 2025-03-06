الأهلي يواجه الزمالك في انطلاق المرحلة الحاسمة للدوري المصري

القاهرة: أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة جدول مباريات المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري بعد أن انتهت مساء الثلاثاء مواجهات الدور الأول.

وتقام النسخة الحالية للدوري المصري بنظام استثنائي حيث تلتقي الفرق الـ18 من دور واحد ثم يتنافس أصحاب المراكز التسعة الأولى على اللقب والتأهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بينما يلعب أصحاب المراكز التسعة الأخرى على الهروب من الهبوط للدرجة الأدنى.

وذكرت رابطة الأندية عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن الجولة الأولى من الدور الحاسم لأصحاب المراكز التسعة الأولى ستبدأ يوم 11 مارس/ آذار الجاري بموقعة الزمالك والأهلي على استاد القاهرة، وتشهد مواجهات حرس الحدود وبتروجيت، وفاركو مع البنك الأهلي، وبيراميدز والمصري.

وتبدأ مباريات الجولة الثانية يوم السبت 12 أبريل/ نيسان حيث يلتقي فيها فاركو وسيراميكا كليوباترا، وبيراميدز والأهلي، والمصري وبتروجيت، وحرس الحدود والزمالك.

وفي الجولة الثالثة يلتقي حرس الحدود مع بيراميدز، بتروجيت والأهلي، وسيراميكا مع البنك الاهلي، المصري والزمالك.

وتبدأ مباريات الجولة الرابعة يوم الأحد 4 مايو/ أيار، وتشهد مواجهات فاركو وبيراميدز، الأهلي وحرس الحدود، وبتروجيبت وسيراميكا، البنك الأهلي مع الزمالك.

وفي الجولة الخامسة يلتقي الأهلي مع المصري، بينما يلعب سيراميكا مع الزمالك، وفاركو وبتروجيت، البنك الأهلي مع بيراميدز.

وفي الجولة السادسة يلتقي فاركو والمصري، وسيراميكا والأهلي، وحرس الحدود والبنك الأهلي، والزمالك وبيراميدز.

وفي الجولة السابعة يلتقي بتروجيت وبيراميدز، الأهلي والبنك الأهلي، والمصري مع سيراميكا، وفاركو مع حرس الحدود. وفي الجولة الثامنة يلتقي البنك الأهلي مع المصري، وبتروجيت مع الزمالك، وسيراميكا مع الحرس، بينما يواجه الأهلي فاركو.

وتنطلق منافسات الجولة التاسعة الأخيرة يوم 28 مايو/ أيار، حيث يلعب في تلك الجولة سيراميكا مع بيراميدز، وبتروجيت مع البنك الأهلي، ويلتقي المصري مع حرس الحدود، والزمالك وفاركو.

(د ب أ)