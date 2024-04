الأورومتوسطي: تقديرات أولية باعتقال إسرائيل 200 سيدة وطفل من غزة- (تدوينة)

غزة: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن تقديراته الأولية تفيد باعتقال الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 200 سيدة وطفل من قطاع غزة، من أصل ما يزيد عن 3 آلاف حالة اعتقال مُسجلة.

وقال المرصد (مقره جنيف)، في بيان: “تقديرات أولية تشير إلى تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة اعتقال، بينهم ما لا يقل عن 200 امرأة وطفل، لا توجد أي معلومات رسمية عن مواقع احتجازهم أو الظروف والتهم الموجهة لهم”.

وأضاف المرصد إن عدم وجود “إحصائيات دقيقة لعدد المعتقلين من غزة حتى هذا اليوم، وذلك نظرا لحوادث الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، فضلا عن صعوبة تلقي البلاغات بسبب تشتت العائلات وانقطاع الاتصالات والإنترنت شبه الدائم”.

وأشار إلى خطورة حادث “اختطاف ضابط إسرائيلي لرضيعة فلسطينية من داخل منزلها في قطاع غزة، بعد مقتل أفراد عائلتها في غارة إسرائيلية”.

Fate of baby and other Palestinian children is unknown after Israeli army forcibly transfers them out of Gaza Strip https://t.co/is2THhA934

— Euro-Med Monitor (@EuroMedHR) January 2, 2024