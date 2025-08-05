الأورومتوسطي: خطة إسرائيل لاحتلال غزة تُنذر بمذابح جماعية وشيكة

غزة: حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، من وقوع “مذابح جماعية غير مسبوقة” بحق المدنيين في قطاع غزة في حال نفذت إسرائيل خطتها بتصعيد العمل العسكري خاصة البري، مؤكدا أن الخطة “تعكس مستوى خطيرا من الوحشية”.

جاء ذلك في بيان صدر عن المرصد الحقوقي (مقره جنيف)، غداة تسريبات من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومقربين منه تفيد بأن بنيامين نتنياهو قرر إعادة احتلال قطاع غزة وسط معارضة الجيش والمؤسسة الأمنية.

أي تصعيد جديد في الهجمات العسكرية الإسرائيلية، لا سيما البرية على قطاع غزة، سيؤدي إلى مذابح جماعية غير مسبوقة بحق المدنيين

وقال المرصد الحقوقي: “أي تصعيد جديد في الهجمات العسكرية الإسرائيلية، لا سيما البرية على قطاع غزة، سيؤدي إلى مذابح جماعية غير مسبوقة بحق المدنيين، ويقضي نهائيا على ما تبقى من جهود الاستجابة الإنسانية المتهالكة أصلا”.

وتابع: “الخطة الإسرائيلية لتصعيد إضافي في العمليات العسكرية تعكس مستوى خطيرا من الوحشية، وتجسّد امتدادا لحالة الإفلات من العقاب والحصانة التي تتمتع بها إسرائيل”.

ومساء الاثنين، قال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو اتخذ قرارا بإعادة الاحتلال الكامل لقطاع غزة، وتوسيع العمل العسكري بضوء أخضر أمريكي ضد حركة حماس، لمناطق يُعتقد أن الأسرى فيها.

ووقتها، نقلت القناة “12” العبرية الخاصة عن مسؤولين بمكتب نتنياهو لم تسمهم، قولهم إن “القرار اتُخذ، إسرائيل ستحتل قطاع غزة”.

(الأناضول)