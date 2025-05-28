الأورومتوسطي: 10% من فلسطينيي غزة ضحايا الإبادة الإسرائيلية

غزة: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مساء الأربعاء، إن 10 في المئة من فلسطينيي قطاع غزة قُتلوا أو جُرحوا أو فقدوا أو اعتقلوا جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في إنفوغرافيك نشره المرصد (مقره جنيف) بمناسبة مرور 600 يوم على الإبادة التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ عشرين شهرا.

وأوضح المرصد الحقوقي أن 31 في المئة من ضحايا الإبادة الجماعية في قطاع غزة من الأطفال، و21 في المئة منهم من النساء.

وأكد المرصد أن 9 من كل 10 أشخاص قتلتهم إسرائيل على مدار 19 شهرا من الإبادة هم من المدنيين، وفق الإنفوغرافيك.

#إنفوجرافيك| على مدار الأشهر الـ19 الماضية من الإبادة الجماعية، استخدمت إسرائيل كل الأساليب الممكنة ضد المدنيين والبنية التحتية في #غزة، في محاولة لمحو هوية القطاع وتقويض مقومات بقائه. 600 يوم من التدمير المتواصل: أرقام وحقائق⬇️ pic.twitter.com/HFV0SIJXD3 — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) May 28, 2025

فيما أظهر أن عدة آلاف من الأشخاص تعرّضوا لبتر في الأطراف أو إعاقات دائمة، وأكثر من 10 آلاف طفل فقدوا ساقا واحدة على الأقل.

وذكر أن 98 في المئة من فلسطينيي القطاع نزحوا قسريا لمرة واحدة على الأقل، مبينا أن الغالبية العظمى منهم أجبرت على الانتقال إلى مدارس وخيام مؤقتة.

وتابع بهذا الصدد: “يتعامل الجيش الإسرائيلي مع من لا يمتثل لأوامر الإخلاء باعتباره متعاونا مع منظمة إرهابية”.

وذكر المرصد أن الإبادة الجماعية خلفت نحو 43 ألفا و600 يتيم في جميع أنحاء القطاع.

وعن نسبة التدمير الإسرائيلي في القطاع، قال المرصد إن 80 في المئة من المباني دمرت أو تضررت، و90 في المئة من المستشفيات والمدارس والجامعات دُمرت أو تضررت بشكل كبير.

وأفاد المرصد الحقوقي أن نسبة انخفاض نصيب الفرد اليومي من المياه بلغت 99 في المئة نتيجة التدمير الإسرائيلي الواسع للبنى التحتية المائية.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن إسرائيل دمرت 719 بئر مياه وأخرجتها عن الخدمة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأشار إلى أن 98 في المئة من فلسطينيي غزة يواجهون مستويات عالية من “انعدام الأمن الغذائي الحاد”، لافتا إلى توثيق 100 حالة وفاة بينهم 42 طفلا بسبب سوء التغذية الشديد.

وبتجويع متعمّد يمهد لتهجير قسري، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني إلى المجاعة، بإغلاقها معابر قطاع غزة منذ 2 مارس/ آذار الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء.

وعن المعتقلين الفلسطينيين، قال المرصد الأورومتوسطي إن إسرائيل تعتقل وتُخفي في سجونها نحو 4 آلاف و700 فلسطيني من غزة.

وأردف: “أجرى المرصد مقابلات مع 100 معتقل مفرج عنهم من غزة، ووثق 42 نوعا من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة التي تمارس ضد الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز”.

وذكر من أنواع التعذيب “الاغتصاب، والاعتداءات الجنسية، والصدمات الكهربائية، والبصق والتبول على المعتقلين، والتفتيش العاري، والقتل العمد تحت التعذيب”، بحسب الإنفوغرافيك.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)