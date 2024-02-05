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“الأوقاف” الفلسطينية: 22 اقتحاما للمسجد الأقصى خلال يناير

منذ 31 دقيقة

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رام الله: قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الاثنين، إن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى بمدينة القدس 22 مرة، في حين منع الجيش الإسرائيلي رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي، بالخليل 47 مرة، خلال يناير/كانون الثاني الماضي.
وأوضح وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري في بيان وصل الأناضول، أن “المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات المستعمرين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه”.
وأردف “إضافة إلى اعتداءاتهم المتكررة على الحرم الإبراهيمي”، وفق ما جاء في البيان ذاته.
وبيّن البكري أن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى 22 مرة خلال يناير، وسط فرض السلطات الإسرائيلية قيودًا وتشديدا وحصارا على دخول الفلسطينيين للمسجد، والتدقيق في هوياتهم واحتجاز المصلين عند بواباته الخارجية، وإبعاد العشرات منهم عنه لفترات متفاوتة.
(الأناضول)

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