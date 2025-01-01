الأولى في 2025.. وقفتين بالمغرب دعما لغزة ضد الإبادة الإسرائيلية

الرباط: تظاهر عشرات المواطنين المغاربة، الأربعاء، بمدينتي تاوريرت (شمال شرق)، ومراكش (وسط) تنديدا بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

ونظم عشرات المغاربة وقفة احتجاجية بمدينة تاوريرت، هي الأولى مع دخول العام الجديد، وطالبوا بـ”وقف الحرب ضد غزة”.

واستنكر المشاركون في الوقفة التي دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية) “عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لها”.

كما أدان “عجز المنتظم الدولي على وضع حد للإبادة الإسرائيلية على غزة”.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بضرورة الاستمرار في إسناد فلسطين، والاستمرار في الدعم.

وهتف المشاركون بشعارات تنتقد استمرار تل أبيب استهداف المدنيين والأطباء والمستشفيات والأطفال، وأخرى تشيد بالصمود الفلسطيني، مثل “تحية فلسطينية لغزة الأبية، للمقاومة الأبية”، و”الصهيوني طغى وتجبر، وبالطوفان غادي يتكسر”.

كما شهدت مراكش، مساء الأربعاء، وقفة أخرى دعما لغزة، تحت شعار: “جميعا حتى وقف الإبادة، وإسقاط التطبيع”.

ولفت المشاركون إلى أن هذه الوقفة، التي عرفت مشاركة العشرات، تأتي استمرارا في دعم الشعب الفلسطيني، حاملين الأعلام الفلسطينية وصور الأقصى.

ورفع المشاركون لافتات مكتوب على بعضها: “دعما للمقاومة الفلسطينية واللبنانية ووفاء لطوفان الأقصى، ندين صمت وتواطؤ المنتظم الدولي إزاء جرائم الكيان الصهيوني”.

وانتقد المشاركون، من خلال شعاراتهم، استمرار التطبيع، مطالبين بتوقيفه والضغط على إسرائيل من أجل وقف الإبادة المستمرة في حق الشعب الفلسطيني.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، استأنف المغرب وإسرائيل علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، في خطوة أعربت قطاعات شعبية وقوى سياسية في المملكة عن رفضها، وأعقب ذلك زيارة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى الرباط، توقفت مع بدء الإبادة الجماعية على غزة.

وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ولرفع الحصار وإدخال المساعدات.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

(وكالات)