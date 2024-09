الأولى منذ 21 يوما.. وصول “أول” قافلة مساعدات لشمال غزة- (تدوينة) 

نيويورك: أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، استئنافه إدخال المساعدات إلى غزة وإيصال أول قافلة إلى شمال القطاع منذ 20 فبراير/ شباط الماضي تكفي لعدد 25 ألف شخص.

وقال البرنامج العالمي وفي منشور على منصة “إكس”، إنه “يستأنف اليوم (الثلاثاء) دخول المساعدات، وتمكن من إيصال قافلة إلى شمال غزة تكفي 25 ألف شخص”.

وأوضح أن تلك المساعدات تعد “القافلة الأولى التي تنجح في الدخول إلى الشمال منذ 20 فبراير” الماضي.

وأضاف: “نحتاج إلى الدخول إلى كل المناطق في غزة عبر الأرض والبحر والجو، ولكن تبقى الطرق البرية أكثر عملية”.

𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 | WFP delivered enough food for 25,000 people to Gaza City early Tuesday in first successful convoy to the north since 20 February.

With people in northern #Gaza on the brink of famine, we need deliveries every day + we need entry points directly into the north. pic.twitter.com/RGxymQXlR9

— WFP Media (@WFP_Media) March 12, 2024