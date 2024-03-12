سياسة | دولي

الأولى منذ 21 يوما.. وصول “أول” قافلة مساعدات لشمال غزة- (تدوينة) 

12 - مارس - 2024

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نيويورك: أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، استئنافه إدخال المساعدات إلى غزة وإيصال أول قافلة إلى شمال القطاع منذ 20 فبراير/ شباط الماضي تكفي لعدد 25 ألف شخص.

وقال البرنامج العالمي وفي منشور على منصة “إكس”، إنه “يستأنف اليوم (الثلاثاء) دخول المساعدات، وتمكن من إيصال قافلة إلى شمال غزة تكفي 25 ألف شخص”.

وأوضح أن تلك المساعدات تعد “القافلة الأولى التي تنجح في الدخول إلى الشمال منذ 20 فبراير” الماضي.

وأضاف: “نحتاج إلى الدخول إلى كل المناطق في غزة عبر الأرض والبحر والجو، ولكن تبقى الطرق البرية أكثر عملية”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 12, 2024 الساعة 5:00 م

    الحمد لله رب العالمين 🇵🇸😏✌️

    رد
  2. يقول نجمة:
    مارس 13, 2024 الساعة 11:33 م

    من اين دخلت ؟ من اي معبر ؟

    رد

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