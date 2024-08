الأولى من نوعها في شمال إفريقيا: الرباط تبرم صفقة مع واشنطن لاقتناء قاذفات صواريخ- (تغريدات)

الرباط ـ “القدس العربي”:

أفاد موقع “ديفينس ويب” أنه تتواصل عملية اقتناء المغرب لمنصات قاذفة الصواريخ المدفعية “هيمارس” (HIMARS) وأسلحة المواجهة المشتركة (JSOW) ومركبات عسكرية متعددة الأغراض وصواريخ “أتاكمز” ATACMS، بقيمة إجمالية تفوق 750 مليون دولار.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد وافقت على هذه الصفقة التي جرت مع المغرب، ليكون هذا الأخير أول دولة في شمال إفريقيا تحصل على نظام قاذفة الصواريخ المذكور، والذي تملكه لحد الآن في المنطقة العربية كل من الأردن والإمارات. كما جرى تسليم النظام نفسه إلى أوكرانيا، حيث أثبت فعاليته ضد القوات الروسية، وفق الموقع المذكور.

🌐 Morocco’s acquisition of HIMARS launchers and ATACMS long-range missiles is moving forward, according to a report by Defense Web. The United States approved the HIMARS deal in April 2023, which will make Morocco the first North African country to possess the system.

