الأول منذ التصعيد.. استشهاد جندي لبناني بغارة إسرائيلية على حاجز للجيش

بيروت: استشهد جندي لبناني، الاثنين، في غارة إسرائيلية على حاجز للجيش في منطقة الوزاني جنوبي لبنان، هو الأول منذ التصعيد الذي بدأ أواخر الشهر الجاري.

وقال الجيش اللبناني في بيان على منصة إكس: “استشهد أحد العسكريين نتيجة استهداف مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي دراجة نارية أثناء مرورها عند حاجز العمرة- الوزاني التابع للجيش اللبناني”.

وفيما لم يحدد الجيش هوية الجندي، تناقلت حسابات محلية على وسائل التواصل الاجتماعي أن الجندي هو “يوسف حسان عبد العال، من بلدة حلتا الجنوبية”.

ومنذ بدء المواجهات على جانبي الحدود، يعد هذا ثاني عسكري في الجيش اللبناني الذي تقتله إسرائيل، إضافة إلى عنصر في قوى الأمن الداخلي، رغم أن القوات المسلحة اللبنانية خارج نطاق النزاع، والأول منذ التصعيد الذي بدأ الشهر الجاري.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري تشن إسرائيل “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، ما أسفر حتى ظهر الاثنين عن ما لا يقل عن 962 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و2778 جريحا، وفق بيانات السلطات اللبنانية، ووسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.

(الأناضول)