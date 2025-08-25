الأول منذ سقوط النظام.. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه الأربعاء

دمشق: صرح المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة، أنه من المتوقع مشاركة 850 شركة محلية وأجنبية من 22 دولة في معرض دمشق الدولي الذي يقام في الفترة بين 27 أغسطس/ آب إلى 5 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال حمزة إن معرض دمشق الدولي بدورته الـ62 يقام لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وأوضح أن المعرض يستعدّ لأكبر مشاركة له منذ انطلاقه عام 1954، حيث من المتوقع مشاركة 850 شركة محلية وأجنبية من 22 دولة في مقدّمتها السعودية وتركيا.

وأضاف أنه من المتوقع مشاركة 80 شركة من السعودية، وأكثر من 40 شركة تركية حتى الآن.

وذكر أن 225 شركة أجنبية و625 محلية ستعرض منتجاتها في اليوم الأول من المعرض.

وأشار إلى أن المعرض سيضمّ فعاليات في قطاعات الأغذية والتكنولوجيا والبناء والكيماويات بالإضافة إلى الفن والثقافة.

ولفت حمزة إلى أن المعرض سيشهد ندوات ومنتديات اقتصادية، وسيتضمن برامج تفاعلية بين وزيرين سوريين مع الجمهور.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

(الأناضول)