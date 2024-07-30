الأول منذ 2020.. تراجع مبيعات ماكدونالدز للربع الثاني 2024

إسطنبول: انخفضت مبيعات شركة ماكدونالدز خلال الربع الثاني من 2024، للمرة الأولى منذ عام 2020، وهو ما يقل عن توقعات المحللين للنمو المتواضع.

وقالت الشركة في بيان، مساء الاثنين، إن مبيعات السلسلة انخفضت 1 بالمئة خلال الربع الثاني على أساس سنوي، وسط تراجع المبيعات في كل قطاعات ماكدونالدز الجغرافية.

يأتي التراجع العالمي مع قيام رواد المطاعم في جميع أنحاء العالم بتقليص وجباتهم من البيغ ماك، وذلك بسبب سنوات من ارتفاع الأسعار وميزانيات الأسر الضيقة.

كذلك، تأثرت مبيعات السلسلة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى في العالم، مدفوعة بالمقاطعة التي يشهدها المطعم، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبادر نشطاء من عديد الدول العربية والإسلامية، بالدعوة إلى مقاطعة كافة الشركات التي يشتبه بدعمها لإسرائيل؛ فيما أظهرت صور نشرها موقع ماكدونالدز إسرائيل في الأسبوع الأول من الحرب على غزة، تقديمه وجبات لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي نهاية الربع الأول 2024، أطلقت شركة الوجبات السريعة وجبة بقيمة 5 دولارات في الولايات المتحدة لإقناع رواد المطاعم بأنها ما تزال خيارا ميسور التكلفة.

وقال الرئيس التنفيذي كريس كيمبزينسكي، وفقا لبيان صادر عن الشركة، الاثنين، إن السلسلة ستظل تركز على “القيمة اليومية الموثوقة، مع تزايد تمييز رواد المطاعم في إنفاقهم”.

وخارج الولايات المتحدة، تستمر المقاطعة بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس في ضرب المبيعات في القطاع الذي يشمل الشرق الأوسط.

وحذرت الشركة في وقت سابق من أن الركود في بعض أسواقها سيستمر حتى يتم حل الصراع؛ كما أبلغت ماكدونالدز عن انخفاض مبيعات المتاجر نفسها في الصين وفرنسا.

(الأناضول)