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الأونروا: أطفال غزة يدفعون “الثمن الأعلى” للحرب وسط النزوح- (تدوينة)

24 - يوليو - 2024

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غزة: قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، الأربعاء، إن الأطفال يدفعون “الثمن الأعلى للحرب في غزة، وسط النزوح والخوف من فقدان طفولتهم”.

وقالت “الأونروا” في منشور على منصة إكس: “يواصل زملاؤنا في الأونروا تقديم الأنشطة النفسية والاجتماعية والترفيهية لمنحهم (الأطفال) الشعور بالحياة الطبيعية قدر الإمكان”.

وشددت الوكالة على أنه “يجب أن يكون الأطفال قادرين على أن يكونوا أطفالًا”.

والثلاثاء، قالت مسؤولة الاتصالات في “الأونروا”، لويز ووتردج، في مقابلة مع إذاعة “بي بي سي راديو 4” البريطانية، إن إسرائيل وضعت ما يزيد على 80 بالمئة من مناطق قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء، وإن آلاف الفلسطينيين يواصلون الفرار مجددا من مدينة خان يونس.

وتتواصل لليوم الثالث العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة خان، وسط قصف مدفعي وإطلاق نار وعمليات نسف وتدمير لمبان سكنية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

(الأناضول)

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