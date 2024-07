الأونروا: أطفال غزة يدفعون “الثمن الأعلى” للحرب وسط النزوح- (تدوينة)

غزة: قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، الأربعاء، إن الأطفال يدفعون “الثمن الأعلى للحرب في غزة، وسط النزوح والخوف من فقدان طفولتهم”.

وقالت “الأونروا” في منشور على منصة إكس: “يواصل زملاؤنا في الأونروا تقديم الأنشطة النفسية والاجتماعية والترفيهية لمنحهم (الأطفال) الشعور بالحياة الطبيعية قدر الإمكان”.

وشددت الوكالة على أنه “يجب أن يكون الأطفال قادرين على أن يكونوا أطفالًا”.

Children are paying the highest price in #Gaza. Amid displacement & fear they are losing their childhood

Our @UNRWA colleagues continue to provide psychosocial & recreational activities to give them a sense of normalcy as much as possible. Children should be able to be children. pic.twitter.com/GpVGszojA6

— UNRWA (@UNRWA) July 24, 2024