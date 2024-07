الأونروا: أطفال غزة يقضون نحو 8 ساعات يوميا بجلب الماء والغذاء- (تدوينة)

نيويورك: قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، إن “أطفال قطاع غزة يقضون ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا في جلب الماء والغذاء، وغالبًا ما يحملون أوزانًا ثقيلة، ويمشون لمسافات طويلة”.

وأضافت الوكالة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة “إكس” حول الأوضاع في قطاع غزة: أن “مرافق الصرف الصحي والبنية التحتية بقطاع غزة معرضة للخطر الشديد ما يجبر آلاف الأسر على الاعتماد على مياه البحر للاستحمام والتنظيف وحتى الشرب”.

وفي معرض وصفها معاناة أطفال غزة، قالت الأونروا إنهم “يقضون ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا في جلب الماء والغذاء، وغالبًا ما يحملون أوزانًا ثقيلة، ويمشون لمسافات طويلة”.

واختتمت الأونروا بتجديد المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار بغزة.

Children in #Gaza can spend 6-8 hours a day collecting water & food, often carrying heavy weights & walking long distances

Sanitation facilities & infrastructure are severely compromised, forcing thousands of families to rely on seawater to wash, clean & even drink#CeasefireNow pic.twitter.com/hUCXLf7rom

— UNRWA (@UNRWA) July 6, 2024