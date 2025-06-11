الأونروا: أكثر من 2700 طفل دون الخامسة شُخصوا بسوء تغذية حاد- (تدوينة)

إسطنبول: أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، الأربعاء، أن أكثر من 2700 طفل فلسطيني دون سن الخامسة تم تشخيصهم بسوء تغذية حاد أواخر مايو/ أيار في قطاع غزة جراء التجويع الممنهج الذي تمارسه إسرائيل.

وقالت أونروا على منصة “إكس”، إن الأزمة في جميع أنحاء قطاع غزة “وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من اليأس، مع استمرار الناس في المعاناة من الجوع”.

وأضافت أن “أكثر من 2700 طفل دون سن الخامسة تم تشخيصهم بسوء التغذية الحاد أواخر مايو الماضي”.

وأشارت إلى أن “نقطة طبية واحدة فقط ما زالت تعمل بشكل جزئي شمال قطاع غزة”، لافتة إلى أن “مخزون الوقود في حالة حرجة”.

وطالبت المنظمة الأممية “باستعادة الوصول الإنساني بشكل عاجل إلى قطاع غزة” الذي تحاصره إسرائيل وتمنع عنه كافة الإمدادات.

وصلت الأزمة إلى مستويات غير مسبوقة من اليأس، مع استمرار الناس في المعاناة من الجوع في جميع أنحاء #غزة. 🚨 أكثر من 2700 طفل دون سن الخامسة تم تشخيصهم بسوء التغذية الحاد في أواخر أيار

🏥 نقطة طبية واحدة فقط ما زالت تعمل بشكل جزئي في شمال غزة

⛽ مخزون الوقود في حالة حرجة

يجب… pic.twitter.com/T507G81shj — الأونروا (@UNRWAarabic) June 11, 2025

والأحد، حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، من توقف عمل مستشفيات مركزية عاملة جراء أزمة وقود ناجمة عن الإغلاق الإسرائيلي للمعابر منذ 2 مارس/ آذار.

ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية كارثية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في 2 مارس، مانعة إدخال الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، بينما يصعد جيشها حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق فلسطينيي القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل- بدعم أمريكي- إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 182 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

(الأناضول)