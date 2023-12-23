“الأونروا”: إسرائيل تطلب انتقال سكان غزة إلى مناطق الغارات

إسطنبول: كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، السبت، أن “الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان قطاع غزة الانتقال إلى أماكن تشهد غارات جوية مستمرة”.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها توماس وايت مدير شؤون “أونروا” في غزة، على حساب الوكالة الأممية عبر منصة “إكس”.

وأضاف وايت أن “سكان غزة بشر، وليسوا قطعا على رقعة شطرنج، وتم بالفعل تهجير العديد منهم عدة مرات”.

وأردف المسؤول الأممي أنه “لا مكان ليذهب إليه الناس، لا مكان آمنا”.

أصدرت السلطات الإسرائيلية المزيد من أوامر الإخلاء للسكان في المنطقة الوسطى من غزة للانتقال إلى دير البلح بهدف توسيع العملية العسكرية المستمرة. تأثر بذلك أكثر من 150 ألف شخص. المنطقة مكتظة أصلا بالنازحين بما فيها ملاجئ الأونروا. توماس وايت مدير شؤون الأونروا في #غزة https://t.co/SCK5yaOBrM — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) December 23, 2023

وأوضح أن “السلطات الإسرائيلية أصدرت المزيد من أوامر الإخلاء للسكان في المنطقة الوسطى من غزة للانتقال إلى مدينة دير البلح الواقعة وسط القطاع بهدف توسيع العملية العسكرية المستمرة”.

وأكد أن “أكثر من 150 ألف شخص تأثروا بهذا الأمر، وكانت المنطقة مكتظة بالفعل بالنازحين بما في ذلك ملاجئ أونروا”.

وفي تدوينة منفصلة، كتبت “أونروا”: “بهدف توسيع العمليات العسكرية المستمرة، أصدرت السلطات الإسرائيلية المزيد من أوامر الإخلاء للأشخاص في المنطقة الوسطى من غزة للانتقال إلى المناطق التي تشهد غارات جوية مستمرة”.

(الأناضول)