الأونروا: إسرائيل تمنع وصول قافلة الغذاء إلى شمال غزة  

غزة: أعلن فيليب لازاريني، مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، أن “إسرائيل منعت وصول قافلة مساعدات غذائية إلى شمال قطاع غزة، للمرة الثانية خلال أسبوع “.

وحذر لازاريني، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، من أن سكان شمال غزة يعيشون على “حافة مجاعة من صنع الإنسان”، ويمكن تجنبها.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن “آخر مرة تمكنت فرق الأونروا من إرسال مساعدات غذائية إلى شمال غزة كانت منذ نحو شهرين”.

وسلط الضوء على أن “إسرائيل تمنع، للمرة الثانية خلال أسبوع، وصول قافلة المساعدات الغذائية إلى شمال غزة”.

وشدد على ضرورة أن تسمح السلطات الإسرائيلية بإيصال المساعدات الغذائية على نطاق واسع إلى الشمال، بما في ذلك عبر الأونروا، أكبر منظمة إنسانية في غزة”.

واختتم لازاريني بالقول: “في هذه الأثناء، سيستمر الأطفال في الموت بسبب سوء التغذية والجفاف أمام أعيننا”، معرباً عن مخاوفه أن يتحول “الوضع الذي لا يطاق إلى وضع طبيعي جديد”.

📍#Gaza: For the 2nd time this week, a food convoy has been denied to northern Gaza.

🛑 Today, the Israeli Authorities denied another @UNRWA convoy with much needed food supplies from going to the north where people are on the verge of famine.

The last time @UNRWA was able to…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 23, 2024