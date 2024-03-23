سياسة | عربي | فلسطين

الأونروا: إسرائيل تمنع وصول قافلة الغذاء إلى شمال غزة  

منذ 51 دقيقة

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غزة: أعلن فيليب لازاريني، مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، أن “إسرائيل منعت وصول قافلة مساعدات غذائية إلى شمال قطاع غزة، للمرة الثانية خلال أسبوع “.

وحذر لازاريني، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، من أن سكان شمال غزة يعيشون على “حافة مجاعة من صنع الإنسان”، ويمكن تجنبها.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن “آخر مرة تمكنت فرق الأونروا من إرسال مساعدات غذائية إلى شمال غزة كانت منذ نحو شهرين”.

وسلط الضوء على أن “إسرائيل تمنع، للمرة الثانية خلال أسبوع، وصول قافلة المساعدات الغذائية إلى شمال غزة”.

وشدد على ضرورة أن تسمح السلطات الإسرائيلية بإيصال المساعدات الغذائية على نطاق واسع إلى الشمال، بما في ذلك عبر الأونروا، أكبر منظمة إنسانية في غزة”.

واختتم لازاريني بالقول: “في هذه الأثناء، سيستمر الأطفال في الموت بسبب سوء التغذية والجفاف أمام أعيننا”، معرباً عن مخاوفه أن يتحول “الوضع الذي لا يطاق إلى وضع طبيعي جديد”.

والسبت، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات إلى أنحاء القطاع، واصفا المجاعة التي يتعرض لها الفلسطينيون بالفضيحة الأخلاقية.

(الأناضول)

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