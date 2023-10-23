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 الأونروا: استشهاد 29 من موظفي الأمم المتحدة في حرب غزة حتى الآن

منذ 45 دقيقة

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غزة/تل أبيب: استُشهد ما لا يقل عن 29 من موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة  منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع، حسبما أفادت متحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين التابعة للأمم المتحدة ” الأونروا” في تقارير إخبارية اليوم الاثنين.

وأضافت المتحدثة ، أنه تم تأكيد استشهاد 12 أو أكثر من موظفي الأمم المتحدة أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 29 موظفا.

ولا يزال الوضع الإنساني كارثيا ، في القطاع الساحلي المكتظ بالسكان، حيث يعيش نحو 2,2 مليون نسمة، بعد أكثر من أسبوعين من بدء الحرب.

وهاجم أكثر من ألف من مقاتلي حركة حماس، إسرائيل في المنطقة الحدودية في 7 تشرين الأول / أكتوبر ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص وأسر ما لا يقل عن 222 آخرين.

وردا على ذلك، شنت إسرائيل غارات جوية على القطاع ، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 5000 شخص ، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الأونروا إن نحو 400 ألف شخص نزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية يقيمون حاليا في نحو 90 منشأة تابعة للأمم المتحدة، وفي غضون 24 ساعة فقط ، زاد عددهم بنحو 22  ألف شخص.

ووفقا للأنروا ، أصبحت الملاجئ مكتظة تماما بالسكان ، حيث أن الملجأ الذي  تم تصميمه لاستيعاب ألفي شخص – أصبح يأوي 20 ألف شخص.

(د.ب.أ)

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