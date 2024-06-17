الأونروا: الأعمال القتالية مستمرة في غزة رغم إعلان الجيش الإسرائيلي

أوسلو: قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للصحافيين في أوسلو اليوم الاثنين إن الأعمال القتالية مستمرة في رفح وجنوب قطاع غزة على الرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي أمس عن وقف تكتيكي للعمليات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد الخطط التي أعلنها الجيش بتعليق القتال لفترات يوميا على أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى داخل القطاع الفلسطيني.

وقال لازاريني إنه لم يحدث أي وقف للقتال.

وأضاف في مؤتمر صحافي “هناك معلومات تفيد بأنه تم اتخاذ ذلك القرار، لكن المستوى السياسي يقول إنه لم يُتخذ أي شيء” من هذا القبيل.

وتابع “لذلك في الوقت الحالي، أستطيع أن أقول لكم إن الأعمال القتالية مستمرة في رفح وجنوب غزة. ومن الناحية العملياتية، لم يتغير شيء بعد”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه يواصل العمليات المركزة المعتمدة على معلومات مخابرات في منطقة رفح، والتي تشمل قتالا من مسافة قريبة مع مسلحين ومصادرة أسلحة وتدميرها.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في مطلع الأسبوع عن تعليق يومي للقتال من الساعة 0500 حتى الساعة 1600 بتوقيت غرينتش في المنطقة الممتدة من معبر كرم أبو سالم في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى طريق صلاح الدين ثم باتجاه الشمال. وأوضح لاحقا أن العمليات العادية ستستمر في رفح، حيث تتركز حملته في جنوب القطاع.

في غضون ذلك، قال سكان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل أكثر في المناطق الوسطى والغربية من رفح اليوم الاثنين وسط إطلاق نار كثيف من البر والجو.

وذكر مسلحون وسكان أن الجماعات المسلحة بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تخوض قتالا من مسافة قريبة داخل مخيم الشابورة بوسط مدينة رفح، وتحدث السكان عن سماع دوي انفجارات وإطلاق نار بشكل متواصل.

وقال لازاريني لرويترز في وقت لاحق إن الأونروا، وهي المنظمة الرئيسية التي توصل المساعدات الإنسانية لغزة، تلقت إخطارا من الجيش الإسرائيلي بأنه ستكون هناك فترة توقف، لكنه كان باللغة الإنكليزية فقط، وسرعان ما أعقبه دحض من الحكومة.

وأضاف “في الوقت الحالي، لا أرى أي شيء يمكن أن يرقى لتعريف الوقف المؤقت”.

(وكالات)