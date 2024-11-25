“الأونروا”: الأوضاع الحالية في غزة أسوأ من أي وقت مضى

غزة – “القدس العربي”:

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن الأوضاع الحالية في قطاع غزة تعد الأسوأ من أي وقت مضى، بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

وقالت لويز ووتريدج، المتحدثة باسم “الأونروا” في تصريح صحافي “الوضع في قطاع غزة أسوأ من أي وقت مضى”، لافتة إلى أن “الناس يتصارعون للحصول على قطع الخبز، فيما تجاوز سعر كيس الطحين 200 دولار أمريكي”.

ومؤخرا، أعلنت منظمات إغاثية تنشط في قطاع غزة أن المساعدات الإنسانية التي تسمح السلطات الإسرائيلية بدخولها للقطاع غير كافية، وأن ما يدخل لا يلبي سوى 6% من حاجة السكان.

هذا وقد أشارت ووتريدج وهي تتحدث عن مأساة الناس جراء الحرب، إلى أن سكان القطاع يعيشون دون مأوى، وقالت “ليس لديهم ما يكفي من الطعام، وليس لديهم إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة”.

وأكدت أيضا أن القصف والغارات لا تتوقف أبدا، أضافت “مع مرور كل يوم، بل كل ساعة، تزداد معاناة الناس هنا سوءًا”.

وكانت “الأونروا”، أكبر المنظمات التي تقدم خدمات إغاثية لسكان غزة، قالت إن الناس في القطاع يواجهون خطرا مستمرا من الجفاف والأمراض نتيجة توقف آبار المياه عن العمل بسبب نقص الوقود، لافتا إلى أنه في شمال غزة المحاصر، يكافح حوالي 70 ألف شخص للحصول على مياه نظيفة، وقالت “لا يزال هذا الحق الإنساني الأساسي بعيد المنال بالنسبة للكثيرين”.

جدير ذكره أن فيليب لازاريني المفوض العام لـ “الأونروا”، أكد أن 80% من قطاع غزة أصبح الآن “مناطق عالية الخطورة”، حيث يضطر الناس إلى الفرار بحثا عن الأساسيات وخاصة الأمان غير الموجود.