الأونروا: الجيش الإسرائيلي احتجز فلسطينيين بمركز صحي لنا في العروب

إسطنبول: قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم الأربعاء، مركزا صحيا تابعا لها بمخيم العروب بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، واستخدمه مقر احتجاز واستجواب مؤقتا لمعتقلين فلسطينيين في “انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

والأربعاء، هدم الجيش الإسرائيلي منزلا فلسطينيا بمخيم العروب بذريعة “البناء دون ترخيص”، ونفذ حملة اعتقالات بالمخيم طالت نحو 50 فلسطينيا أُخضعوا للتحقيق الميداني قبل أن يطلق سراحهم.

وقالت الوكالة في بيان مساء الخميس: “استخدمت قوات الأمن الإسرائيلية مركزا صحيا تابعا للأونروا في مخيم العروب، موقع احتجاز مؤقتا خلال عملية تفتيش واعتقال في 12 فبراير/شباط”.

وأضافت: “اقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية المركز الصحي بالقوة واستخدمته لاحتجاز واستجواب عشرات الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم في المخيم”.

وشددت الأونروا على أن “هذا تطور جديد في تجاهل صارخ لحرمة مرافق الأمم المتحدة”.

وأسفت أن هذا الحادث يتبع “نمطًا من الدخول القسري” الإسرائيلي إلى منشآت الأونروا في الضفة الغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكدت على أن “جميع مباني الأمم المتحدة مصونة ومحمية بموجب القانون الدولي”.

وأشارت إلى أنه “منذ 30 كانون الثاني/يناير (الماضي)، ومع بدء تطبيق قوانين الكنيست، بما في ذلك سياسة عدم الاتصال (التنسيق) بين الأونروا والسلطات الإسرائيلية، لم تعد الوكالة قادرة على التعامل مع المسؤولين الإسرائيليين والإبلاغ المباشر عن مثل هذه الحوادث وحلّها فور وقوعها”.

(الأناضول)