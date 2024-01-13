سياسة | دولي

الأونروا: الحرب الدائرة منذ مئة يوم في غزة “تلطخ إنسانيتنا المشتركة”- (بيان)

منذ ساعة واحدة

المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني

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غزة: قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) السبت إن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة “تلطخ إنسانيتنا المشتركة” مع مرور مئة يوم على النزاع في القطاع المحاصر.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان “إن جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ100 الماضية يلطخ إنسانيتنا المشتركة”.

(أ ف ب)

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  1. يقول سلام:
    يناير 13, 2024 الساعة 6:18 م

    طبعا، هنالك للنفاق وجه،، قد يفقد مائه عندما ينفضح!!!! الابادة والتطهير العرقي مستمر منذ مائة عام،،، وطالما لم يكن له رنين وصوت ولون ورائحة دماء على شاشات مواطني العالم خاصة الشباب، الذين اخذوا يكتشفون زيف حكوماتهم وتواطؤها سياسيا وعسكريا فسادا ورشاوي ولوبيات ونفاق، فلم يكن لهذا النفاق حاجة للخروج وتبرير نفسه واتخاذ خطوات نفاق اضافية على سبيل ’’ انهم يفقدون انسانيتهم المشتركة’’ التي كانت مغطاة وانكشف عنها الستار من خلال اعلام المواطنيين والناشطين والمؤثرين من ذوي الرؤى النقدية والاخلاق من الاحرار,,, هم فقط يديرون الابادة، فان خرج القرار،، لن يفرضوه على الكيان الذي سيستمر بالابادة،، ولكنهم على اقل تقدير سيقولون انهم وقفوا أخيرا’’ ، بعد اكثر من مائة يوم من الابادات اليومية ومسح الارض بمن عليها في غزة والضفة والقدس والـ 48,

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