الأونروا: الحرب الدائرة منذ مئة يوم في غزة “تلطخ إنسانيتنا المشتركة”- (بيان)

غزة: قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) السبت إن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة “تلطخ إنسانيتنا المشتركة” مع مرور مئة يوم على النزاع في القطاع المحاصر.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان “إن جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ100 الماضية يلطخ إنسانيتنا المشتركة”.

The massive death, destruction, displacement, hunger, loss, and grief of the last 100 days are staining our shared humanity.

My full statement 👇https://t.co/kRru1Nd05J pic.twitter.com/CsxWbrt5AA

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) January 13, 2024