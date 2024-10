الأونروا: الظروف الصحية والمعيشية في جميع أنحاء غزة “غير إنسانية”- (تدوينة)

غزة: قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يوم الأحد إن الظروف الصحية والمعيشية في قطاع غزة “لا إنسانية”.

وذكرت الوكالة عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “جبال من النفايات تتراكم في المناطق الوسطى من غزة بينما تتسرب مياه الصرف الصحي إلى الشوارع”.

وأضافت: “ليس أمام العائلات أي خيار سوى العيش بجانب هذه النفايات المتراكمة، مما يعرضهم للروائح الكريهة وخطر كارثة صحية وشيكة”. ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

Mountains of garbage are piling up in #Gaza middle areas as sewage leaks onto streets.

Families have no choice but to live beside the accumulated waste, exposed to the reek and the threat of a looming health disaster.

Sanitary and living conditions across Gaza are inhumane.… pic.twitter.com/iPyybtaY4b

— UNRWA (@UNRWA) September 29, 2024