الأونروا: المجاعة في مدينة غزة يمكن إيقافها

23 - أغسطس - 2025

غزة: أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، السبت، بأن “المجاعة في مدينة غزة يمكن إيقافها”.

وقالت الأونروا، في بيان صحافي على صفحتها بموقع فيسبوك: “عكس مسار الكارثة المستمرة – فيضان غزة مع زيادة كبيرة من المساعدات من خلال الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا”.

وأضافت الأونروا أن “مخازن الأونروا لوحدها في الأردن ومصر ممتلئة”، مشيرة إلى أنه يوجد ما يكفي من الأغذية والأدوية ومستلزمات النظافة الصحية وهي جاهزة لملء 6000 شاحنة.

وتابعت: “يجب على دولة إسرائيل أن تسمح لنا بتقديم المساعدات إلى غزة”.

(د ب أ)

  1. يقول عربي مهموم:
    أغسطس 23, 2025 الساعة 9:17 ص

    حين يصبح الاسباني و الالماني و الهولندي أكثر عروبة و انقى من كل الشعوب العربيةمن المحيط الى الخليج، فلم نلوم ترامب ؟.

